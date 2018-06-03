Тюменцев ждет потепление и дожди: прогноз погоды на следующую неделю

В Тюмени первая рабочая неделя календарного лета будет дождливой. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится только в среду, а в остальные дни недели будут идти кратковременные и небольшие дожди.

— В понедельник, 4 июня, утром воздух прогреется всего до 6 градусов, днем потеплеет до 13 градусов. В этот день в Тюмени будут идти небольшие дожди. Днем горожан порадует выглянувшее из-за облаков солнышко, но к вечеру небо затянет тучами, — рассказали синоптики. — Во вторник, 5 июня, впервые за это лето температура воздуха преодолеет отметку в 20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23 градуса. В первой половине дня будет идти небольшой дождь. Тепло будет и в среду, 6 июня, — днем воздух прогреется до 27 градусов, осадков не прогнозируют.

В четверг, 7 июня, начнется небольшое похолодание. Днем будет до 22 градусов тепла, а к вечеру похолодает до 15 градусов, почти все сутки будут идти небольшая дожди. В пятницу, 8 июня, погода будет практически идентичной. По прогнозам синоптиков, целый день будут срываться небольшие дожди, а воздух прогреется максимум до 17 градусов.

Синоптики обещают, что в Тюмень все-таки придет лето, но немного (https://72.ru/text/gorod/430850064007171.html) позже.