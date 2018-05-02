Фатима Хадуева: Если осознаете причину своей болезни, с ней будет проще справиться

О здоровье, отношениях и опасностях бытовой магии Sobesednik.ru поговорил со звездой «Битвы экстрасенсов».

«Наши болезни — это отражение наших внутренних проблем», — утверждает известная ясновидящая, яснознающая, участница телевизионных проектов «Битва экстрасенсов» и «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой ».

— Фатима, вы один из самых востребованных специалистов в своей области. Ежедневно вы работаете с людьми. Какие проблемы сегодня встречаются чаще всего? С чем к вам приходят на прием?

— А вы думаете, что люди обращаются к экстрасенсам за решением своих проблем? Тогда я вас разочарую! Это не так. Как правило, они приходят за подтверждением своих иллюзий. Вот истинная и самая частая причина обращения к экстрасенсам.

— Объясните, что вы имеете в виду?

— Расскажу на простом примере. Буквально перед нашим разговором у меня на приеме была женщина. Она рассказала, что уже 43 года живет с мужем, и все эти годы ее мужа пытается увести из семьи его коллега по работе — другая женщина. Якобы она все время делает на него привороты, а на семью наводит порчу. Моя клиентка жалуется, что уже устала бороться с этой соперницей, она сама и ее дети постоянно болеют. Итак, у нее созрела ИЛЛЮЗИЯ, что эта женщина (коллега) хочет забрать мужа из семьи.

— Почему иллюзия?

— Давайте подумаем логично: если человек хочет увести мужа, он это сделает. Не одним, так другим способом. Он не будет ждать 43 года! Моя клиентка просто нашла себе внешнего врага, на которого можно списать все проблемы в своей семье! Она не хочет думать о том, что, будучи властной женщиной, сама выбрала себе мужчину из неполной семьи и фактически заменила ему в отношениях мать. А «маме» надо огромное количество энергии, чтобы за таким большим мальчиком постоянно следить: чтоб туда не пошел, с плохими ребятами не играл и с женщинами не связывался. От таких энергозатрат она и устает, и болеет. Но она не может посмотреть на себя в зеркало и признать — я деспотична. Ведь проще найти «врага»! И она нашла его в лице коллеги мужа. А эта коллега — быстрая, легкая, с юмором. Муж приходит на работу и отдыхает, общаясь с ней. А возвращается домой и становится хмурым. Ну а как ты хочешь? Если ты «сына» своего дома все время ругаешь, он и будет приходить домой грустный!

И вот мне приходится разрушать иллюзию существования этого внешнего врага. А это больно. Это людям не нравится.

И тогда разум тут же находит нового «виноватого». Ведь есть же еще реальная мама мужа (свекровь)! Это она всю жизнь хотела вернуть сыночка себе и строила нам козни! Но и эту иллюзию мне снова приходится разбивать в данном конкретном случае… И как правило, каждый день я занимаюсь в большей степени не магической помощью, а вот таким уничтожением «внешних врагов». Пытаюсь обратить взоры людей на самих себя.

Вы же видите, никакой магии в вопросе, с которым обратилась ко мне эта дама, нет. Есть проблема из области психологии, есть проблема в отношениях мужа и жены. К сожалению, так происходит очень часто. А все потому, что в нашем обществе нет института семьи, нет представления о том, как нужно выстраивать личные отношения, как взаимодействовать близким людям, как им ругаться и мириться… И вот в головах людей и возникают всякие «потусторонние силы», которыми они пытаются объяснить все проблемы.

— То есть люди идут к экстрасенсу, чтобы всего лишь услышать подтверждение своих заблуждений о «порче» и «сглазе»?

— В большинстве своем да. И донести до них правду бывает очень сложно. Люди не любят и не хотят признавать собственные ошибки. Мало того, они все хотят восстановить некую справедливость! Утвердиться в том, что они хорошие и все в своей жизни делали правильно, а вот некая третья сила, некий другой человек — во всем виновен. И я каждый день слышу такие обвинения.

Случай из практики

Вот еще один типичный случай: человек чувствует себя плохо, заболел. Приходит к врачам, сдает анализы. А там — чисто. Первое объяснение — на меня навели порчу! Но давайте подумаем: откуда берутся болезни? На нашем теле всегда отражается наше психоэмоциональное состояние — это не я придумала, болезни — это отражение наших внутренних проблем. Если вам плохо, загляните внутрь себя: что не так? Иногда человек «болеет» потому, что просто хочет, чтобы о нем позаботились, чтобы ему что-то простили. Причем сам не понимает этого, не осознает или не хочет осознать! «А почему врачи болезнь не подтвердили? — говорит он. — Так это потому, что хворь наслала Марьванна!» То есть некая соседка, которая якобы подливает воду под дверь и приносит отравленные подарки! Это она сделала порчу и испортила жизнь!

Я в таких случаях спрашиваю: а где доказательства? Мне говорят: «Ну что вы, я под порогом у нашей двери видела землю. Это земля кладбищенская!» И мне вот каждый раз интересно: а как именно вы определили, что земля именно кладбищенская?.. (Смеется.)

Боль в нашем теле всегда указывает на причину. Вот, например, если у вас болят колени, подумайте о том, когда в последний раз вы были у родителей. Может быть, им нужна ваша помощь? Если у вас выкручивает стопы, если шалит подагра, это говорит о том, что вы давно не вспоминали своих предков, которые ушли в мир иной, что у вас сейчас конфликт, который связан с разрывом рода. Камни в почках говорят о том, что вы давно не можете сказать близкому человеку, что он не прав, и копите обиды, недовольство, агрессию (в виде этих самых камней). Проблемы с печенью — это конфликт с начальником или человеком, от которого зависит твоя жизненная ситуация.

Если вы осознаете причину своей болезни — с ней будет гораздо проще справиться.

Случай из практики

На днях мне позвонила старая знакомая. Она рассказала, что попала в больницу. Совершенно неожиданно у нее из почек вы-шли камни! И вот предыстория: были очень сложные отношения с мужем, много претензий друг к другу, но расстаться не могли. (А претензии — это камни). И тут она попала за границей на какие-то минеральные источники. У нее была хорошая компания, очень много внимания со стороны мужчин, она отдохнула и почувствовала себя женщиной. И тут же начали дробиться камни в почках! Они вышли сами, без операций! И произошло это, когда она отпустила свои обиды и почувствовала радость внутри себя. Потом она вернулась из больницы и сказала мужу: «Спасибо тебе за все, что у нас было хорошего, но давай расстанемся». И жизнь ее изменилась в лучшую сторону.

Поэтому я говорю: очень важно разобраться в себе и своих проблемах. Это вас избавит от множества неприятностей.

— Фатима, но как вам удается убедить людей, что во всем виноваты они сами? И удается ли? Ведь я подозреваю, что многие не готовы услышать от экстрасенса, что источник их проблем в них самих…

— Я в некотором смысле «нестандартный» экстрасенс. Мне было бы гораздо проще подтверждать иллюзии людей. Они бы радовались и приносили мне кучу денег за то, что я брала бы свечки, делала бы «ахалай-махалай» над их головами, а потом говорила: «Идите, теперь все будет хорошо». Я знаю, что хорошо не будет. И я не умею врать людям.

Сегодня ко мне приезжали из другого города. Обращались по поводу того, что изменилось поведение их брата, они подозревают «отворот» (когда человека отворожили от его родной семьи). И они рассказали, что были передо мной у моей «коллеги», которую видели по телевизору, и она подтвердила, что жена их брата сделала этот ритуал. И теперь он не хочет видеть родную семью.

Я потратила почти два часа, чтобы объяснить им их ситуацию: у мужчины переходный возраст (37–39 лет), плюс на мировом рынке кризис, плюс бизнес идет сложно — и именно поэтому их брат стал меньше уделять время родственникам, реже заходить к маме, кажется более замкнутым… В этот раз мне повезло, семья оказалась очень хорошая, люди умные, они услышали и поняли все, что я им сказала. Но так происходит не всегда.

Поэтому, кроме приемов, я провожу еще и семинары. Это моя просветительская деятельность, моя любимая работа, во время которой я стараюсь объяснить людям, как все устроено.

У меня есть любимый пример, который я часто привожу. Вот представьте, поженились парень и девушка. Вначале все было хорошо, свекровь называла невестку любимой дочкой, теща боготворила зятя. Но прошло несколько недель — и как будто бы всех подменили: свекровь стонет, что мальчика увели из семьи, приворожили; теща плачет, что девочку забрали в качестве домработницы. И начинаются конфликты. Свекровь идет к подружке, которая смотрит карты, кофе и говорит: «А! Как твой сын приклеился к ней! Точно она его к себе приворожила!» Что пытается сделать мама во благо сына? Давай его отвязывать, снимать несуществующие привороты и так далее. Для этого она приносит его фотографию, и с ней проводят некие магические действия. Эти действия нарушают целостность энергетического поля этого молодого мужчины. И ему становится плохо. Родной сын этой женщины весь сдувается, как шарик продырявленный. Это видит его молодая жена. Ей кажется, что происходит что-то не то, она идет к своей подружке. Та тоже смотрит карты, кофе и говорит: «А! Я вижу, его мама пошла к колдунье и его к себе привязала обратно, а от тебя отвязала!» И молодая жена начинает «спасать» своего мужа, и опять с помощью магии. В этой ситуации две бабы не могут поделить одного мужика. Они его рвут на части. Через некоторое время и одна его достанет, и вторая. Куда он побежит? В лучшем случае к своим друзьям, в худшем — к бутылке. Вот так бытовая магия разрушает семьи и калечит (иногда в буквальном смысле) людей. А все потому, что родители просто не были готовы к тому, что сына нужно отпустить и дать ему создать свою новую семью.

Я такие примеры на своих семинарах разбираю с реальными свекровями, тещами и зятьями. Я рассказываю об этом с юмором, мы все смеемся. Но потом я уже серьезно задаю вопросы, и люди перестают улыбаться. Те, у кого хватает ума, останавливаются, просят друг у друга прощения, и жизнь их меняется в лучшую сторону.

— Так что же, порчи или сглаза совсем не существует?

— Люди, у которых на самом деле есть то, что обыватель называет «порчей», существуют. Но их очень мало. И с такими людьми я, конечно, тоже работаю.

— А как мне, обычному человеку, понять: я обратилась к шарлатану, который будет пользоваться моим горем, чтобы заработать, или к настоящему экстрасенсу, способному указать путь к решению моей проблемы?

— Это мой любимый вопрос. И в этом случае я рекомендую слушать себя. Когда вы придете к шарлатану, вы почувствуете страх, боль, нервозность. Он будет стараться вас запугать, начнет рассказывать, что у вас порча на смерть, что все плохо, что это отразится на ваших детях. То есть попытается манипулировать вами и вашими страхами, чтобы вытрясти из вас как можно больше денег. Хороший специалист, даже если у вас действительно очень серьезная проблема, постарается сказать вам об этом так, чтобы не испугать, не причинить боль своими словами. У вас будет состояние нежности, комфорта и любви. И еще, я прошу вас, старайтесь избегать таких магов, колдунов и экстрасенсов, которые требуют от вас принести фотографии, мясо, волосы, ногти, нижнее белье, иголки и так далее. Это все нарушает энергетическую целостность другого человека. Но не помогает ему.