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Девушка шокировала всех обработанными фото
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Девушка шокировала всех обработанными фото 

Anews 49 минут назад
Фото: Anews
Каждый человек имеет свое представление об идеальном теле и это никак не исправить. Однако жаль, что в последнее время люди забыли: то, что мы видим с экрана своего гаджета в Инстаграме и реальная картинка может отличаться. Не стоит заблуждаться: идеалы красоты это, как правило, результат работы хорошего редактора.
Чесси Кинг долгое время работала моделью и однажды решила поделиться с подписчиками снимками, на которых ее тело отличается от того, что мы видим в Инстаграме. Таким образом модель продемонстрировала, что стесняться своего тела глупо и она принимает себя со всеми недостатками и достоинствами. После того, как Чесси стала открыто говорить об использовании фотошопа на снимках и о своих фото, на нее обрушился шквал комментариев с критикой. Комментаторы писали, что ей нужно исправить в своей внешности и над какими участками тела поработать. В итоге Чесси в шутку опубликовала шокирующий снимок, который обработала, учитывая все эти комментарии. Один из подписчиков точно отметил результат, получившийся на фото: «Если бы мы постоянно подстраивались под каждого подписчика и меняли свое тело, слушая критику других, мы бы стали настоящими монстрами.»
В серии других снимков модель просто решила продемонстрировать фото, которые назвала «Инстаграм против реальности». Благодаря своему чувству юмора и смелости девушка заработала огромную популярность. Кто-то оценил ее смелость быть самой собой, другим же понравилось то, как она высмеивает обыденные вещи, встречающиеся в социальных сетях. ​
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