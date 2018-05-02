У этого мальчика довольно необычное увлечение. Он спасает жизни

14-летний Марко дель Пино не любит играть в компьютерные игры и смотреть телевизор. У него другое хобби — спасать жизни. Началось все с того, как однажды мальчик стриг газон и заметил шевелящуюся коробку. Он подошел к ней и увидел, что внутри копошились трое маленьких щенят!

Марко отнес их в дом, чтобы накормить и напоить. Самое удивительное, что ему удалось найти для малышей новых хозяев! С тех пор Марко гуляет по улицам родного города в поисках бездомных, брошенных животных. Недавно он нашел еще одну коробку с 5 малюсенькими щенками. Марко рассказывает, что часто найденных щенят берут к себе его друзья, и это очень здорово, ведь так мальчики могут постоянно гулять с ними. Марко вместе со старшим братом через Фейсбук находит новые дома для брошенных собак. Теперь он мечтает открыть приют.

Этот мальчик молодец! Ведь благодаря ему ни в чем не повинные животные, обреченные на голод и холод, получают новую жизнь… Настоящий мужчина вырастет!