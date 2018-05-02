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История этого фото заставляет плакать…
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История этого фото заставляет плакать… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Келси Хармон — активная студентка и спортсменка. А на фото вы видите ее дедушку, у которого есть 6 внуков! Недавно дедушка решил пригласить в гости всех своих уже взрослых внуков и внучек, чтобы провести с ними хотя бы один день, ведь молодые люди довольно редко его навещают. Самое печальное то, что к дедушке пришла одна Келси.
Девушку это так расстроило, что она решила выложить на своей страничке в соцсети это фото, написав к нему короткий комментарий: «Ужин с дедушкой сегодня вечером… Он сделал 12 бургеров для всех 6 внуков, но пришла одна я… Люблю его».
Фотография быстро разлетелась по просторам Интернета, под ней появились сотни комментариев от неравнодушных людей… Очень обидно и больно от того, что некоторые забывают о своих бабушках и дедушках. Ведь они рады каждой минуте, проведенной с внуками! Доброе слово, внимание и забота согреют их сердце даже в самые хмурые дни. Помните о них и старайтесь навещать как можно чаще! Поделитесь этой статьей с друзьями! Ведь это напоминание достойно сотен репостов!
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