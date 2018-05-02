Депутаты Госдумы предлагают включить лечение анорексии в список ОМС

Анорексию нужно лечить бесплатно. Депутаты Госдумы предлагают внести поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании». Сейчас обратиться в больницы за помощью по ОМС с истощением невозможно, набрать здоровый вес можно только за деньги. Сколько стоят килограммы и возможно ли быстро излечиться?

Раньше, когда формировали списки за госсчет, этого не было, сейчас это появилось, мальчик или девочка с анорексией, они нуждаются в срочном лечении, как и с обычным заболеванием

В частной клинике сутки стоят 15 тысяч рублей. Даше же нужно лечиться 3 месяца, в общей сложности это 1,5 миллиона.

Из палаты она уже выходит без помощи медсестры, но устает быстро. От еды 18-летнюю

Дашу тошнит. При росте 160 см она весит 30 килограммов.

Меня начало тошнить, появились головные боли, головокружения, постепенно стала уменьшать порции, продолжалось в течение года, я лечилась у гастроэнтеролога, ничего не помогало

Сначала Даше объявляют гастрит, потом невралгию, в местных поликлиниках просто нет специалистов, которые могут помочь при анорексии. Даша обходит все больницы Ульяновска, но ей предлагают лишь платное лечение.

Нетипичная история для анорексии: Даша наоборот хотела поправиться, ела гамбургеры, шоколад, от нового рациона стал болеть желудок, постепенно перестала есть совсем. 27 килограммов — критическая цифра на весах.

Только в Москве девушка услышала верный диагноз. За каждый грамм веса она борется уже три года.

Замедляется скорость кровотока, присоединяется эндокринное расстройство, снижается уровень гормонов, нарушение работы печени, почек — человек находится на грани смерти

— Алекандр Берсудский,

врач-психотерапевт

Нездоровая худоба знакома и многим знаменитостям. Зарубежные таблоиды выходили с заголовками « Анджелина Джоли при смерти». В 2016 Лара Крофт весила 35 килограммов.

Поклонники также переживали за Деми Мур , Викторию Бекхем. Звезды реабилитируются быстро — есть возможности. В России же на лечение нужны миллионы, благотворительные фонды — помогать отказываются, квот по ОМС нет, а это значит — бесконечные кредиты и займы. Мать Даши уже продала дорогую технику. Этой суммы хватит на одну капельницу.

На первое время взяли кредит, муж взял кредит, потом нам хорошо помогали родственники, отозвались у меня

— Людмила Орехова, мама Даши.

Навязанным стереотипам с глянцевых журналов — худым быть модно — следуют с подросткового возраста. Анорексия помолодела — в больницах с истощением оказываются даже

10-летние

школьники. И пока депутаты воюют за бесплатное лечение анорексии, врачи советуют: прежде всего, нужно научиться принимать себя такими, какие мы есть.