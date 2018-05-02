Ещё
Депутаты Госдумы предлагают включить лечение анорексии в список ОМС
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутаты Госдумы предлагают включить лечение анорексии в список ОМС 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Анорексию нужно лечить бесплатно. Депутаты Госдумы предлагают внести поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании». Сейчас обратиться в больницы за помощью по ОМС с истощением невозможно, набрать здоровый вес можно только за деньги. Сколько стоят килограммы и возможно ли быстро излечиться?
Раньше, когда формировали списки за госсчет, этого не было, сейчас это появилось, мальчик или девочка с анорексией, они нуждаются в срочном лечении, как и с обычным заболеванием
Виталий Милонов, депутат Госдумы.
В частной клинике сутки стоят 15 тысяч рублей. Даше же нужно лечиться 3 месяца, в общей сложности это 1,5 миллиона.
Из палаты она уже выходит без помощи медсестры, но устает быстро. От еды  18-летнюю
Дашу тошнит. При росте 160 см она весит 30 килограммов.
Меня начало тошнить, появились головные боли, головокружения, постепенно стала уменьшать порции, продолжалось в течение года, я лечилась у гастроэнтеролога, ничего не помогало
Дарья Орехова.
Сначала Даше объявляют гастрит, потом невралгию, в местных поликлиниках просто нет специалистов, которые могут помочь при анорексии. Даша обходит все больницы Ульяновска, но ей предлагают лишь платное лечение.
Нетипичная история для анорексии: Даша наоборот хотела поправиться, ела гамбургеры, шоколад, от нового рациона стал болеть желудок, постепенно перестала есть совсем. 27 килограммов — критическая цифра на весах.
Только в Москве девушка услышала верный диагноз. За каждый грамм веса она борется уже три года.
Замедляется скорость кровотока, присоединяется эндокринное расстройство, снижается уровень гормонов, нарушение работы печени, почек — человек находится на грани смерти
— Алекандр Берсудский,
врач-психотерапевт
Нездоровая худоба знакома и многим знаменитостям. Зарубежные таблоиды выходили с заголовками «Анджелина Джоли при смерти». В 2016 Лара Крофт весила 35 килограммов.
Поклонники также переживали за Деми Мур, Викторию Бекхем. Звезды реабилитируются быстро — есть возможности. В России же на лечение нужны миллионы, благотворительные фонды — помогать отказываются, квот по ОМС нет, а это значит — бесконечные кредиты и займы. Мать Даши уже продала дорогую технику. Этой суммы хватит на одну капельницу.
На первое время взяли кредит, муж взял кредит, потом нам хорошо помогали родственники, отозвались у меня
— Людмила Орехова, мама Даши.
Навязанным стереотипам с глянцевых журналов — худым быть модно — следуют с подросткового возраста. Анорексия помолодела — в больницах с истощением оказываются даже
10-летние
школьники. И пока депутаты воюют за бесплатное лечение анорексии, врачи советуют: прежде всего, нужно научиться принимать себя такими, какие мы есть.
360tv.ru: последние новости
«Своим упорством она достигала всего»: отец умершей в Люберцах 15-летней сноубордистки рассказал о своей дочери Американка объявила о дружбе с парнем в эфире популярного телешоу. Он полгода думал, что они в отношениях Сани, юрта и смартфон. Российский фотограф запечатлел жизнь на крайнем Севере
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Опять за старое: Глюкоза выставила соски180
Минская учительница покорила Сеть телом топ-модели66
Девственная плева: что нужно знать6
Само обаяние: эти знаки зодиака очаруют кого угодно
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение