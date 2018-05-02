Депутаты Госдумы предлагают включить лечение анорексии в список ОМС 

Анорексию нужно лечить бесплатно. Депутаты Госдумы предлагают внести поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании». Сейчас обратиться в больницы за помощью по ОМС с истощением невозможно, набрать здоровый вес можно только за деньги. Сколько стоят килограммы и возможно ли быстро излечиться?
Раньше, когда формировали списки за госсчет, этого не было, сейчас это появилось, мальчик или девочка с анорексией, они нуждаются в срочном лечении, как и с обычным заболеванием
— Виталий Милонов, депутат Госдумы.
В частной клинике сутки стоят 15 тысяч рублей. Даше же нужно лечиться 3 месяца, в общей сложности это 1,5 миллиона.
Из палаты она уже выходит без помощи медсестры, но устает быстро. От еды 18-летнюю
Дашу тошнит. При росте 160 см она весит 30 килограммов.
Меня начало тошнить, появились головные боли, головокружения, постепенно стала уменьшать порции, продолжалось в течение года, я лечилась у гастроэнтеролога, ничего не помогало
Сначала Даше объявляют гастрит, потом невралгию, в местных поликлиниках просто нет специалистов, которые могут помочь при анорексии. Даша обходит все больницы Ульяновска, но ей предлагают лишь платное лечение.
Нетипичная история для анорексии: Даша наоборот хотела поправиться, ела гамбургеры, шоколад, от нового рациона стал болеть желудок, постепенно перестала есть совсем. 27 килограммов — критическая цифра на весах.
Только в Москве девушка услышала верный диагноз. За каждый грамм веса она борется уже три года.
Замедляется скорость кровотока, присоединяется эндокринное расстройство, снижается уровень гормонов, нарушение работы печени, почек — человек находится на грани смерти
— Алекандр Берсудский,
врач-психотерапевт
Нездоровая худоба знакома и многим знаменитостям. Зарубежные таблоиды выходили с заголовками «Анджелина Джоли при смерти». В 2016 Лара Крофт весила 35 килограммов.
Поклонники также переживали за Деми Мур, Викторию Бекхем. Звезды реабилитируются быстро — есть возможности. В России же на лечение нужны миллионы, благотворительные фонды — помогать отказываются, квот по ОМС нет, а это значит — бесконечные кредиты и займы. Мать Даши уже продала дорогую технику. Этой суммы хватит на одну капельницу.
На первое время взяли кредит, муж взял кредит, потом нам хорошо помогали родственники, отозвались у меня
— Людмила Орехова, мама Даши.
Навязанным стереотипам с глянцевых журналов — худым быть модно — следуют с подросткового возраста. Анорексия помолодела — в больницах с истощением оказываются даже
10-летние
школьники. И пока депутаты воюют за бесплатное лечение анорексии, врачи советуют: прежде всего, нужно научиться принимать себя такими, какие мы есть.