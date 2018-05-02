Дружба в светской тусовке: миф или реальность

Не верьте тем красавицам, что без устали постят селфи с подругами в инстаграм, подписывая «роднулями» и «любимками». Не верьте светским дебютантам, парами порхающим с одного мероприятия на другое. Не верьте опытным львицам, что дружат против кого-то. К настоящей дружбе это, как правило, не имеет никакого отношения. А к светской — еще как имеет. Не верите? Объясняем на пальцах.

Из одной песочницы

Тот случай, когда люди ходили в одну школу, оканчивали один университет, сообща лечились от первого в жизни похмелья и теперь общаются семьями. Как владелицы бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова и галеристка Кристина Краснянская . Это правда крепкие дружеские союзы — общий бэкграунд сплачивает не хуже общей бухгалтерии. Снежана Георгиева и глянцевый главред Катя Мухина зажигали вместе еще в институтские годы — при этом в интервью SNC совладелица «Золотой Балки» отметила, что других друзей она себе в свете за десять лет не нажила. Актеры Александр Петров Александр Паль сыгрались еще в ГИТИСе. Не одну круглую дату пережила дружба основательницы портала Peopletalk с балериной Анастасией Винокур. Все они и сейчас сохраняют теплые отношения — сплетникам на зависть.

Но бывает так, что с возрастом даже очень близкие люди отдаляются друг от друга — так произошло с Мирославой Думой и Наташей Гольденберг, чей разлад в свое время с удовольствием перетирала вся светская Москва. Дизайнер Вика Газинская , близко общавшаяся с обеими, даже пыталась разглядеть в сердце креативного директора ЦУМа «червя зависти», который должен был безжалостно съедать Наташу, но, видимо, так и не съел. Но теперь бескомпромиссную Вику иначе как в обнимку с Гольденберг и не увидишь. Наташа, к счастью, оказалась незлопамятной.

Через огонь, воду и литры шампанского

Светлана Бондарчук и владелица сети World Class Ольга Слуцкер прошли столько, что уже могут считаться родственниками. Дети, свадьбы, разводы, драмы и победы — у них все было. Делить уже нечего, а совместных воспоминаний хватит на цикл ЖЗЛ. Примерно то же можно сказать о Ксении Собчак и Нике Белоцерковской. Несмотря на то, что у обеих непростые характеры, съеденный на двоих пуд соли с фуа-гра примиряет. Такой формат дружбы, как правило, самый крепкий. Если вы, конечно, не собираетесь уводить мужа подруги или занимать у нее сто тысяч долларов, а потом «забывать» отдать. К нашим дамам это отношения, если что, не имеет.

Впрочем, всегда есть исключения — некогда Ксения Собчак была неразлучна с Тиной Канделаки, и казалось, что этот союз крепче тандема Путин–Медведев. Но страстная дружба с французскими поцелуями закончилась не менее страстным скандалом со взаимным перетряхиванием исподнего, подсчитыванием денег, любовников и неудачных фотографий. Общие друзья пытались примирить медиадив, но тщетно — пришлось или принимать одну из сторон, или изящно лавировать.

Кружок по интересам

Совместные бизнес-интересы, как ни крути, способствуют сближению. Иногда это выливается в счастливый симбиоз, а иногда — в драму с распиливанием проектов и перекрестными обвинениями в прессе. Продюсер Яна Рудковская и #mumofsix Стелла Аминова давно приятельствовали, но общее детище — агентство Top Mini Star Models — их сильно сплотило. Теперь деятельные леди на пару и работают, и отдыхают, и ездят примерять кутюр на Фобур.

Полины Киценко и Ульяны Сергеенко было много общего — в том числе и страсть к тяжелому люксу. И когда вторая жена миллиардера Даниила Хачатурова заделалась кутюрье, владелица (на тот момент) Podium Concept Store предложила представлять новый бренд на эксклюзивных условиях. Но через пару лет что-то пошло не так — в результате платья Ulyana Sergeenko переехали с Кузнецкого Моста в ЦУМ, а сами Киценко и Сергеенко не общаются. Историю многолетнего конфликта модельера Алены Ахмадуллиной и ее экс-инвестора Оксаны Лаврентьевой в миллионный раз вспоминать не будем. Скажем лишь, что девушки все-таки помирились, когда никто уже не ждал.

Штурмовая стайка Светские дебютантки и ваннаби по одной не ходят — парами, а то и группками выживать в сверкающем серпентарии легче. Так не придется одиноко стоять на тусовке с телефоном; если Коля Зверков не захочет щелкнуть вас для хроники, утянет за собой в кадр подруга. Сплошные выгоды. Героини глянцевой рубрики «Кто эта девушка?» обычно примерно одного возраста и статуса, одинаково хотят закрепиться в тусовке, попасть в «лист Миши Друяна», гулять по красной дорожке Каннского кинофестиваля и сидеть в первом ряду на показах Chanel Couture и Giambattista Valli. Ну или хоть что-то из этого — по мере аппетитов и возможностей. На первых порах все классно — особенно если дебютантки бойкие и обладают стартовым капиталом. Но по мере продвижения по светской иерархии пути неминуемо расходятся. Потому что, например, одну уже заметил глянец, а другую — нет, и так далее по списку. Редкий удачный пример — актрисы Аня Чиповская Светлана Устинова , которым удалось избежать личной конкуренции — обе обласканы вниманием и прессы, и дизайнеров, и режиссеров. Разве что Чипа все еще ходит в завидных невестах, а ее подруга вышла замуж за продюсера Илью Стюарта . Но красавицы искренне рады друг за друга.

Олимпийские чемпионки Дарья Коробова Анжелика Тиманина в гламурную жизнь нырнули, как в водную гладь, синхронно, но последняя довольно быстро набрала скорость и вырвалась вперед. Говорят, Коробова затаила обидку — так или иначе, со светских радаров она, в отличие от Тиманиной, пропала довольно быстро. Заметим, по своей воле. Близкими подругами спортивных блондинок назвать трудно.

Наставник и ученик

Нередко опытные светские дивы берут под крыло юных Бекки Шарп и Жоржей Дюруа. За впечатляющий гонорар или совершенно бесплатно, особенно если подопечная — родственница, подруга жизни важного человека, или невеста/жена сына. Так произошло с Татой Мамиашвили (в девичестве), которую быстро взяла под опеку Светлана Бондарчук. А попаданию Натальи Якимчик в А-лист всячески способствовала Яна Рудковская. Продюсер периодически поставляет в глянец и джетсет свежие лица, но задерживаются в светской хронике далеко не все протеже. Если помните Юлианну Крылову — длинноволосую модель из клипов Димы Билана , — у вас, вероятно, очень хорошая память. Теперь она Bia Yulia (если верить профилю в facebook), живет в Америке и помолвлена. Фотографии Рудковской в инстаграме не лайкает. Да и в каком направлении унесло фотографа и модель Владимира Аверьянова — бывшего спутника Ульяны Сергеенко, — история вообще умалчивает.

О, муза!

В обратную сторону тоже работает: многочисленные «подружки» Киры Пластининой, выгуливавшие наряды из линии Lublu, уже не пишут ей сердечное lublu на день рождения — бренд разорился, фестиваль неслыханной щедрости закончился, а вчерашняя «восходящая звезда российской модной индустрии» закатилась где-то в районе Далласа.

Против кого дружить будем?

Самый сомнительный, но далеко не редкий повод подружиться в свете — общий враг. Да, для многих наших героинь интриги плести — что орехи щелкать, но «дружба против» изживает себя скорее, чем аудитория Первого канала забывает имя победителя шоу «Голос» (то есть очень быстро). Рассказанные друг другу секреты и сплетни становятся достоянием общественности, и вот вчерашние подруги «по несчастью» начинают с упоением мочить друг друга всеми доступными способами. Видели, знаем — надеемся, и они себя тоже узнают.

Светская конфликтология от первого лица

Важный пункт в светской дружбе — реакция на конфликтные ситуации. А они, как показывает жизнь, случаются. Вспомнить хотя бы недавнюю неприятность, в которую попали Ульяна Сергеенко и Мирослава Дума : тот самый скандал со «словом на букву „н“. Тут интереснее всего реакция окружения модниц. Насиба Адилова, приятельница и бизнес-партнер дочери сенатора Василия Думы, стремительно и демонстративно вычеркнула россиянку из совета директоров онлайн-магазина The Tot и, видимо, из своей жизни тоже. Скорость принятия столь важного решения и его жесткость навела на единственную мысль — Насиба давно искала повод, и вот наконец он подвернулся.

В защиту Миры и Ули открыто выступили Яна Рудковская, Снежана Георгиева, Рената Литвинова Ольга Панченко . Не осталась в стороне и многолетняя подруга основательницы Buro24/7 Вика Газинская, которая отметилась в комментариях под гневным постом дизайнера Дмитрия Логинова : „Все, абсолютно все делают ошибки, и я уверена, что ты тоже. Мы просто о них пока публично не знаем. Так не лучше ли просто промолчать?“ Промолчали тогда, кстати, многие — включая Елену Перминову , реакцию которой ждали. Главный редактор российского Harper's Bazaar Дарья Веледеева тоже выступила против травли — в колонке на сайте издания она вспомнила, как сама когда-то оказалась в похожей ситуации и очень нуждалась в поддержке тех, кто еще вчера клялся ей в самых искренних чувствах и слал в редакцию букеты чайных роз.

За оскорбленную „н-словом“ Наоми Кэмпбелл неожиданно впрягся Игорь Чапурин. Да, осенью 2008 года супермодель с венком на голове торжественно продефилировала в шоу российского модельера, но и с Мирославой Думой он был в нежных отношениях как минимум до 2012-го — it-girl регулярно отмечалась на показах Чапурина и не жалела для него комплиментов. Короче, есть вопросы. А среди тех, кто молча лайкал нападки на девушек, оказались еще более интересные персонажи — например, Айсель Трудел и Герман Ларкин. Последний так вообще числился в свите Сергеенко. Но оказалось, что казалось.

Ярких публичных скандалов в последние годы было не так много — вспоминаются разве что баттл Тимати и Димы Билана, холодная война Виктории Лопыревой и Яны Рудковской ну и соперничество Ксении Собчак и Тины Канделаки . Во всех трех случаях активно высказывались те, кто имел опосредованное отношение к конфликту. А подавляющее большинство если и обсуждало, кто прав, а кто — не очень, то шепотом и без лишних ушей. „Зачем вмешиваться? Это не моя война!“ — самая распространенная реакция в нашем джетсете.

Правильно ли это? Ксения Чилингарова считает, что лучше узнать, а так ли нужно вмешательство: „Не считаю необходимым вываливать все в публичное пространство. Но если скандал случился, спрошу у друга, какого рода поддержка ему нужна, и буду действовать соответственно“. Похожей позиции придерживается и телеведущая Ксения Сухинова: „Здесь очень тонкая грань. Мне кажется, что если ты хочешь поддержать человека, то лучше демонстрировать это не словами, а делом. Ну а если и спросят твое мнение, то можно и поделиться“.

Лаура Джугелия уверена, что открыто вставать на сторону друга надо в любом случае — даже если он не прав: „Да, защищать — даже если в глубине души не поддерживаешь. Если кто-то из моего окружения окажется втянутым в скандал, я буду за него“. Бизнес-леди Евгения Линович отметила, что свое мнение можно высказывать тогда, когда тебя попросили: „В этом случае я все изложу честно, скрывать не буду. А просто засорять эфир своими умозаключениями… Не считаю, что у меня на это есть право. Но было приятно, когда Даша Веледеева публично защитила Миру и Улю. Я мысленно поставила ей очередной плюс“.

Интересно, что опытные юзеры светской жизни стараются не рубить сплеча и ценить хорошее отношение в свете: да, многие из опрошенных искренне верят в дружбу, завязавшуюся в очереди к фри-бару. А вот подрастающее поколение настроено скептически. „Для своего возраста я достаточно разочаровывался в людях“, — заявил сын Алексея Киселева Джордж. Впрочем, учащийся частной ирландской школы не спешит расчехлять двуручный меч войны: „Если друг или подруга втянули тебя в публичный скандал, лезть со своим мнением не стоит, ведь это не твой конфликт. В личном общении я всегда готов поддержать человека: поговорить, отвлечь и помочь, если нужно“.