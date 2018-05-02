Как мы грядки-короба по-разному делали

один из вариантов

Всё больше огородников переходит на грядки-короба, попробовав их в деле, уже никто и ни за что не откажется от этого метода ведения огородничества. А если еще такую грядку «начинить» натуральными и легко перегнивающими наполнителями, то мы получим способ получения урожая более быстрого, чем на простой рукотворной грядке. И всё благодаря повышенной температуре. Поскольку эти сооружения требуют приложения сил, сноровки, некоторых умений, времени, желания и прочего, то иногда в дачной жизни могут помочь подсказки совершенно случайные. Сделал кто-то что-то — смотри и делай так же, дополняй своими находками, а не нравится — делай по-своему, учитывая уже и этот опыт. Зачем на грабли наступать?!

В течение нескольких лет мы переводили свой огород на окаймлённые бордюром грядки. Постараюсь привести фото для иллюстрации трёх вариантов коробов, думаю, что это лучше, чем объяснения словесные.

Самые первые из коробов — высокие и теплые, с добротным содержимым, к которому каждый сезон добавляю порцию пищевых отходов, ферментированных с помощью ЭМ-препарата.

Итак, самые первые грядки с использованием обрезной доски-дюймовки (так её обычно в обиходе называют) — 25х150 мм. Короб высотой 30 см (в 2 доски по 150 мм):

Высокая грядка из двух досок. Высота 30 см Все грядки и в начале и в последствии снабжены накладными уголками из деревянной доски поверх углов, что позволяет легко переносить их в случае необходимости. А такое редко, но всё же бывает. Кроме того, это и дополнительное усиление прямых углов. Используются в работе только саморезы, любой уважающий себя мастер скажет, что гвозди — это уже каменный век.

Профильная металлическая труба в углу

Слева — часть вагонки, используемая для скрепления досок, всё идёт в ход. В отверстия в трубе (а их надо просверлить) вставлены болты и навинчены гайки с шайбами. Поскольку эти грядки стоят на склоне холма, профильные металлические трубы длиннее высоты грядок, они входят в землю на 20 см. Всего труб 6 штук, 4 по углам, а 2 — посередине длины грядки по обеим сторонам. Длина этой грядки — 3 м.

профильная металлическая труба посередине короба

С внешней стороны там же Планка сверху короба — тоже нужная вещь, это тоже материал от бывшей обшивки дома с оставшейся краской… Устанавливать эти короба с железными «ногами» пришлось мне, намучилась. А на склоне это вдвойне тяжко, мне уже казалось, что прибор «уровень» смеётся надо мной. Помимо 3-хметровых есть ещё такого же типа грядочки длиной 2 м. Они очень хороши для использования под рассаду (например, капусты), их можно легко укрыть спанбондом или плёнкой, не боясь, что материал сорвет ветер. Я сшила для них чехол с затягивающейся кромкой из белого укрывного материала, служит он много лет.

Слева грядка длиной 2 м, справа — 3 м Двухметровая грядка изготовлена с использованием трёх досок по высоте, из того материала, который был в наличии. Принцип изготовления аналогичен. Для участка с уклоном эти грядки-короба очень надёжные, устойчивые, их не сдвинут с места талые воды весной и ливневые потоки летом.

Для того, чтобы просто привести огород в порядок, достаточно просто бордюрный вариант грядки в одну доску.

Грядка— короб высотой 15 см в одну доску

Угол короба

Доски крепятся саморезами к брускам в углах, а затем укрепляются деревянными уголками поверх соединения углов. Дощечку достаточно прикрепить сверху, а затем отпилить лишние 2 уголка.

Брусок внутри угла

Переносим грядку

Это как раз случай, когда вместо двух грядок ставим одну. Можно двигать грядку, не опасаясь, что её перекосит. Бывает, что площадь участка позволяет сделать грядку длинную, а доски разной длины. Вполне допустимо их соединить между собой:

соединение доски-дюймовки

4-хметровая грядка

Планку, соединяющую оба «борта» грядки всё же лучше использовать.

Эти грядки позволят содержать огород в чистоте, облегчат уход за растениями, не дадут размываться почве. Такие грядки позволяют выращивать любые овощи, зеленные, клубнику.

Ещё вариант — высокие грядки-короба из двух досок по высоте (всего 30 см):

Длинная грядка в 6 м Здесь уголки поверх бруска не используются, так как передвигать эти грядки всё равно тяжело, они стационарные. В таких удобно выращивать картофель. Отрезками вагонки, прикрепленной саморезами к доскам изнутри, доски скреплены между собой, а планка посередине стягивает их. Такие грядки также можно наращивать по длине:

Удлиняем короб

соединение внутри грядки

внутренняя стенка грядки

У нас для соединения досок между собой используются отрезки вагонки после облицовки дома. Куда-то надо было использовать и их! Расстояние между ними произвольное, по длине грядки в 4 метра прикрепили в четырёх местах. На картофельных шестиметровых грядках таких дощечек больше:

вариант длинной грядки

Поле для творчества здесь большое. Можно крепить доски и снаружи:

крепление досок внешнее

Сейчас в средней полосе наступила пора подготовки к дачному сезону. И если хоть одному дачнику мой рассказ сократит время на обдумывание вариантов изготовления грядки-короба, я буду искренне рада этому. Значит, не зря написала…