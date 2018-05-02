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Хочу скамейку вокруг яблони. Не вредно ли это для дерева и как её построить?
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Хочу скамейку вокруг яблони. Не вредно ли это для дерева и как её построить?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Хочу вот такую скамейку вокруг яблони.
Можно попроще скамейку, но со спинкой
У меня два вопроса: не вредно ли это для яблони и как её построить? Схему нарисуйте, пожалуйста, и если можно, подробное описание.
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