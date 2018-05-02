Хочу скамейку вокруг яблони. Не вредно ли это для дерева и как её построить?

Хочу вот такую скамейку вокруг яблони.

Можно попроще скамейку, но со спинкой

У меня два вопроса: не вредно ли это для яблони и как её построить? Схему нарисуйте, пожалуйста, и если можно, подробное описание.