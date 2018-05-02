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Как избавиться от клеща на смородине?
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Как избавиться от клеща на смородине? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Один куст черной смородины весь в круглых почках от почкового клеща. Весь куст вырезать или можно чем-то обработать по раскрывающемуся листу?
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