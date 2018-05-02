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Выживет только один: змея и хамелеон сошлись в смертельном поединке
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Выживет только один: змея и хамелеон сошлись в смертельном поединке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Схватку ядовитой змеи и хамелеона записал на видео случайный очевидец.
В Сети опубликованы ужасающие кадры, на которых змея пытается поймать хамелеона. Африканский бумсланг, который является ядовитым представителем семейства ужеобразных, сначала окружает ящерицу, а потом начинает свои попытки ужалить ее.
Схватка происходит на дороге и хамелеон несколько раз пробует убежать и скрыться в траве, периодически отвечая на выпады змеи.
После минутного сражения бумслангу все-таки удается прокусить плотную кожу хамелеона, и, держа его обездвиженное тело в пасти, буквально с гордо поднятой головой змея скрывается в зарослях.
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