Выживет только один: змея и хамелеон сошлись в смертельном поединке

Схватку ядовитой змеи и хамелеона записал на видео случайный очевидец.

В Сети опубликованы ужасающие кадры, на которых змея пытается поймать хамелеона. Африканский бумсланг, который является ядовитым представителем семейства ужеобразных, сначала окружает ящерицу, а потом начинает свои попытки ужалить ее.

Схватка происходит на дороге и хамелеон несколько раз пробует убежать и скрыться в траве, периодически отвечая на выпады змеи.

После минутного сражения бумслангу все-таки удается прокусить плотную кожу хамелеона, и, держа его обездвиженное тело в пасти, буквально с гордо поднятой головой змея скрывается в зарослях.