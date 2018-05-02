Ещё
Сотрудники устали от серых стен своего офиса и решили украсить их стикерами!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники устали от серых стен своего офиса и решили украсить их стикерами! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Бен Бакер работает в рекламном агентстве. И недавно он понял, что с серыми стенами офиса нужно что-то делать! Идея Бена заключалась в том, чтобы украсить скучную и невзрачную обстановку портретами супергероев, выложенными из клейких стикеров.
Для создания фресок ему понадобилось 8024 цветных стикера. Следует заметить, что босс сразу поддержал Бена и выделил ему 300 долларов на материалы.
«Мы же креативное агентство!, — сказал Бен. — Значит и оформление нашего офиса должно быть оригинальным и творческим».
«Некоторые из моих замечательных коллег согласились прийти сюда в выходной, чтобы помочь мне сделать фреску».
Бен говорит, что они работали с 10 утра до 5 часов вечера.
И вот что у них получилось!
Здорово, правда?
Карельские вести: последние новости
История этого фото заставляет плакать… Глядя на эти фото, вы точно не сможете сдержать улыбку! Принцесса Беатрис отдыхает в Иордании вместе с Карли Клосс, Элли Голдинг и Джошуа Кушнером: фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Опять за старое: Глюкоза выставила соски180
Минская учительница покорила Сеть телом топ-модели66
Девственная плева: что нужно знать6
Само обаяние: эти знаки зодиака очаруют кого угодно
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение