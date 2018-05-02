Сотрудники устали от серых стен своего офиса и решили украсить их стикерами!

Бен Бакер работает в рекламном агентстве. И недавно он понял, что с серыми стенами офиса нужно что-то делать! Идея Бена заключалась в том, чтобы украсить скучную и невзрачную обстановку портретами супергероев, выложенными из клейких стикеров.

Для создания фресок ему понадобилось 8024 цветных стикера. Следует заметить, что босс сразу поддержал Бена и выделил ему 300 долларов на материалы.

«Мы же креативное агентство!, — сказал Бен. — Значит и оформление нашего офиса должно быть оригинальным и творческим».

«Некоторые из моих замечательных коллег согласились прийти сюда в выходной, чтобы помочь мне сделать фреску».

Бен говорит, что они работали с 10 утра до 5 часов вечера.

И вот что у них получилось!

Здорово, правда?