Никита, Саша и София — самые популярные имена для костромских малышей

С 16 по 22 апреля в Костроме на свет появились 68 младенцев: 27 мальчиков и 41 девочка, пишет «Народная газета». Чаще всего сыновей называли Никитами, Александрами, Матвеями и Алексеями. Мужская именная «экзотика» на минувшей неделе разнообразилась именами Ярослав, Ян, Михаил и Марк. Популярные варианты для дочек нынче София, Маргарита, Анна и Анастасия. А вот малышки с именами Яна, Софья, Юлия и Теона стали обладательницами редких имен.

Также за этот период времени в Костроме зарегистрировано 57 браков, 22 развода, 95 смертей.