Изобрела велосипед: екатеринбурженка бросила работу в банке, чтобы делать велики из бамбука

Елена Пикунова вместе с мужем Владимиром делает велосипеды из бамбука. У пары своя мастерская по ремонту велосипедов, а для души они занялись ещё и таким необычным производством. Елена мечтает преодолеть на бамбуковом велике не меньше тысячи километров.

Из клерка — в механики

— Любовью к велосипедам меня заразил муж Владимир. На самом деле, главный мастер у нас он, а не я, — скромничает Елена.

Елена — уроженка Екатеринбурга, работала в информационном отделе Сбербанка . Ещё в студенчестве она увлеклась велосипедами и велотуризмом и с подачи супруга превратила своё увлечение в дело жизни. Вместе они открыли веломастерскую, но через два с половиной года решили перебраться в Уфу. Там и встретились с нашими коллегами — корреспондентами портала Ufa1 — и рассказали свою историю.

— Мы решили выбрать город не очень большой и «велосипедный», так как планировали работать в этой сфере и дальше, — объясняет своё решение о переезде Елена. — Вспомнила, что как-то была в Уфе у подружки-одногруппницы. Город понравился, предложила мужу, и он согласился.

«Первому заказчику было полтора года»

— Зачем люди покупают бамбуковые велосипеды? Да чтобы козырнуть: «У тебя такой есть? А у меня есть!» — смеётся Елена.

Бамбуковыми великами супруги увлеклись случайно.

— Первым в 2014 году родился беговел, это такой велосипед без педалей, грубо говоря, самокат с сидушкой, на нём хорошо учиться держать равновесие. Искали полуторагодовалому племяннику подарок, но ничего подходящего в магазине не нашли: все были тяжёлые — либо стальные, либо алюминиевые. Решили сделать сами, — вспоминает Елена.

Подходящий материал для детского велосипеда — бамбук — попался на глаза в гипермаркете в садоводческом отделе. Там же нашли смолу и льняные волокна. Скрепили всё между собой и — вуаля! — получился подарок для маленького велосипедиста.

— Племянник был счастлив! Очень долго на нём катался, спать ложился с этим беговелом. Сестра звонила: «Лена, что вы сделали? Он не отпускает его даже ночью. Приходится разыгрывать историю, чтобы его забрать!» — смеётся мастерица.

Других клиентов нашли через сообщества велосипедистов. Беговелы оказались востребованы в Москве и Санкт-Петербурге. Заказ на подростковый велосипед пришёл уже из российской столицы. Тогда семья и задумалась: а не создать ли что-нибудь для себя? Так появился бамбуковый тандем — велосипед для двоих.

Подалась в блогеры

Недавно Елена придумала проект — в режиме видеоблога создаёт для себя бамбуковый велосипед. Подробные уроки по изготовлению необычного велика жительница Уфы выкладывает на своём канале в YouTube.

Он выглядит иначе, чем все предыдущие велосипеды из бамбука, в нём есть своя «фишка».

— Здесь все узлы проклеены карбоном — более современным и прочным материалом. По сути, это армированный углепластик, — говорит Елена. — Он очень лёгкий и очень прочный. Из такого делают вертолётные лопасти.

Елена уверяет, что её бамбуковый «вездеход» даст фору любому металлическому велосипеду. При этом он легче, а ездить на нём проще: как уверяет Владимир, такой велосипед лучше гасит вибрации.

— Первые беговелы мы создали четыре года назад, и жалоб на них никаких не было, — рассказала Елена. — На алюминиевые рамы дают гарантию пять лет, какой конкурент бамбук этому? Наверное, точно так же он себя ведёт. Если алюминиевый велосипед кинуть с девятого этажа, то он ровно так же сломается, как и наш бамбуковый. Зависит ещё и от того, как хозяин будет следить за велосипедом.

В мире это очень популярная вещь. В Китае, Вьетнаме, Африке многие ездят на бамбуковых велосипедах. Это обусловлено низкой себестоимостью материала. В странах третьего мира их производят серийно. В России — пока только индивидуальные заказы. Дело в том, что бамбуковый велосипед — удовольствие не из дешёвых. Со слов Елены, горный велосипед для взрослого человека обойдётся примерно в 40 тысяч рублей.

— Я сейчас для себя делаю одиночный велосипед, по своим потребностям и желаниям, и он получается не очень дешёвый — порядка 70 тысяч рублей.

По словам Елены, в Уфе они стали первыми, кто мастерит бамбуковые велосипеды.

— В России есть умельцы. Когда создавали первый велик, опирались на опыт коллег из Санкт-Петербурга, до сих пор с ними общаемся, — говорит Елена.

Московский пустой бамбук

— На изготовление одного велосипеда требуется от двух недель до месяца. Детские беговелы делаются за пару недель, так как там меньше деталей, — делится Елена.

Когда на супругов посыпались заказы, они стали искать поставщика качественного бамбука. Партнёр нашёлся в Москве. Там же стали заказывать и другие «запчасти».

— Важно, чтобы стенка стебля была одинаковой толщины, — объясняет тонкости ремесла Елена. — Иногда приходится заполнять полость внутри монтажной пеной — для прочности. Важно обращать внимание на узлы — они должны быть красивыми, гладкими.

«Сырой» бамбук подвергают обработке — запеканию.

— Для первых беговелов бамбук запекали в обычной духовке, сейчас заказываем уже запечённый бамбук либо обжигаем газовой горелкой. Дело в том, что в бамбуковых стволах есть своеобразный сиропчик, он застывает, и бамбук становится крепче и темнее.

После обжигания детали для рамы закрепляются на станке — стапеле. Чтобы бамбук не треснул, стволы распиливают вручную.

«Может, развалится через два дня?»

— Первый год мы точно работали в минус, второй — в ноль, а сейчас уже в небольшом плюсе. Детский беговел стоит от 7 до 9 тысяч рублей. Здесь всё зависит от колёс, они бывают разные — есть с пластиковым ободом и пенными колёсами, есть с алюминиевым ободом, как на взрослых велосипедах, и они ещё дороже — от 10 до 12 тысяч рублей.

Я сама прекрасно понимаю, что, увидев такой беговел в магазине, я бы сказала: «Да не, наверное, дороговато. Непонятно, что за бамбук, может, развалится через два дня?». Если мы будем делать большие партии, то мы можем делать дешевле. Мы заказываем детали у токаря: он точит нам алюминиевые детали вручную, их делают по нашим размерам. Ещё один момент — это эксклюзивность. Мы не хотим делать по тысяче велосипедов в месяц, у нас упор на то, что это эксклюзивная вещь, это и не должно быть дёшево. Это ручная работа, и мы вкладываем в неё и душу, и силы.

Сам бамбук, по словам Елены, не очень дорогой. На один беговел уходит около 4 тысяч рублей — это и бамбук, и запчасти, и смола, и доставка всех материалов.

— Ещё по поводу затрат — нужен ведь стапель для склейки рамы (стапель — это станок, куда вставляют куски рамы, и с помощью него можно делать раму разных размеров), а это самая дорогая часть производства. Хороший стапель может стоить от 70 тысяч рублей, но мы его сделали сами. У меня муж очень долго им занимался, и сейчас у нас есть универсальный стапель.

Главное — не торопиться

Елена призналась, что конструкцию рамы она подсмотрела у обычных металлических велосипедов. Детали скрепляют между собой небольшим количеством клея, а после начинается самый трудоёмкий процесс — накладывание углеволокна. Карбон проклеивают смолой, затем около суток сушат и накладывают новый слой. Для своего велосипеда Елена делала по пять-шесть слоёв. Когда высыхает последний слой, карбон обтачивают и зашкуривают. На это уходит до двух суток.

— Последний этап подготовки рамы — покраска автомобильным акриловым лаком. После этого на раму навешиваются все остальные детали — руль, колёса, педали.

На новый бамбуковый велосипед у Елены большие планы — на нём она хочет отправиться в путешествие. Елена планирует проехать на бамбуковом велике не меньше тысячи километров.

— Каждый год мы стараемся устраивать себе отпуск — месяц колесим по горам. В прошлом году, например, были в Крыму. На этот раз ещё не определились, куда поедем, может быть, и за границу — в Норвегию или Грузию. Это не музейная модель, будем испытывать.

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