Бизнес и чувства: чем хорош женский стиль управления

Данные опросов показывают, что женщинам по-прежнему приходится с боем доказывать свое право на успешный бизнес. Согласно исследованию Grant Thornton International, в 2018 году под руководством женщин находится всего 24% компаний в мире. При этом в 25% компаний вообще нет женщин на руководящих должностях.

Однако по России эти цифры почти в два раза выше. В 2017 году в нашей стране женщины стояли у руля 47% компаний, и это был самый высокий показатель в мире. Но этого нам удалось достичь за счет малого бизнеса. Крупные компании консервативны и по-прежнему предпочитают ставить мужчин на руководящие должности.

Бизнесы только условно можно разделить на мужские и женские. Обычно все связанное с проектами и стратегиями — это к мужчинам, а с настройкой процессов — к женщинам. Поэтому женщины отлично чувствуют себя в ритейле и сфере услуг, а мужчины — в производстве, промышленности и ИТ.

Но бывают исключения. Например, в домах моды самые известные кутюрье — это мужчины, и шеф-повара самых именитых ресторанов мира — тоже мужчины. Хотя, казалось бы, что может быть женственнее, чем мода и кухня?

И, наоборот, часто женщины ведут «мужской» бизнес. Например, Татьяна Луковецкая несколько лет успешно справлялась со своими обязанностями на посту генерального директора ГК «Рольф» — крупнейшего автодилера в России, а в 2017 году возглавила его совет директоров.

Мужской тип лидерства бесспорно отличается стратегическим взглядом на развитие бизнеса и принятие решений. Мужчины не боятся идти и делать. Они большими мазками намечают планы и стремятся к ним широкими шагами. Перед ними не существует преград, они идут напролом и добиваются желаемого.

Постоянный запуск новых проектов и стартапов — это абсолютно нормальная ситуация для мужчины. Если что-то пошло не так — один проект закрывается и открывается другой. Они не привыкли долго размышлять о причинах неудач, а просто берут и делают что-то новое.

Используйте свое главное преимущество

А вот выстраивание процессов — это уже женская история. У женщин-руководителей отлично получается шаг за шагом идти к своей цели. Они долго планируют, намечают возможные пути роста, просчитывают все возможные негативные сценарии развития ситуации и в итоге готовы к любому повороту событий.

Это позволяет женщинам преодолевать любые сложности еще на этапе, когда они только появляются. Ведь у них уже есть готовый план действий на любой случай. Так что, если женщина правильно расставит приоритеты, ее бизнес с большой вероятностью не только выживет, но и будет успешно расти и развиваться.

Но это не единственный плюс. Женщины отлично чувствуют эмоции и умеют находить ниточки, которые можно использовать для выстраивания коммуникации с коллегами и партнерами. Такая эмпатия помогает быстро замечать и выравнивать проблемные ситуации, в то время как мужчина может попросту не замечать, что все начинает идти не по плану.

Женский стиль управления имеет человеческое лицо. Женщины строят бизнес так же, как взращивают свое дитя, ежедневно холят и лелеют его. На работе они чувствуют себя как дома, и стараются привнести максимум уюта в повседневную жизнь офиса. В нашей компании, например, принято отмечать даже довольно «домашние» праздники — Масленицу и Пасху. Это позволяет сотрудникам почувствовать более тесную эмоциональную связь и с руководством, и друг с другом.

Женщин-руководителей часто ругают за излишнюю эмоциональность, которая может привести к резким и необдуманным решениям. Однако это качество позволяет вовремя заметить перемены в настрое партнеров и подчиненных и предотвратить возникновение проблем, угрожающих бизнесу.

Именно эмоции толкнули на создание бизнеса Анастасию Татулову , владелицу сети кафе «Андерсон». Она создала бизнес, когда просто не нашла подходящего кафе для своих детей. В итоге сейчас она владеет крупнейшей сетью кафе семейного формата в России.

Что мешает женщинам быть у руля

Среди главных барьеров, мешающих женщинам строить успешную управленческую карьеру, аналитики Grant Thornton International отмечают устоявшиеся гендерные стереотипы (21%), отсутствие данных о положительном влиянии женского лидерства на результат компании (16%) и сложившиеся устои деловой культуры, в которой не принято разнообразие (15%).

Однако 37% участников исследования заявили, что вообще не видят никаких барьеров. И действительно главный фактор успеха в бизнесе — это все-таки не пол, а характер.

Руководитель российского подразделения австрийского ритейлера «Билла» Елена Мальцева — отличный пример. Она возглавляет компанию с 2014 года, за это время сеть супермаркетов выросла на 36 точек — сейчас в России работает 131 магазин.

Женщины изо дня в день, год за годом отстаивают свое право на собственный бизнес, не обращая внимания на то, что говорят за их спиной мужчины. И это единственный способ доказать и себе, и обществу, что быть женщиной-руководителем — это преимущество.