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«Живая Барби» Валерия Лукьянова: у женщины должен быть один половой партнер
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«Живая Барби» Валерия Лукьянова: у женщины должен быть один половой партнер 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
32-летняя интернет-звезда и певица Валерия Лукьянова часто делится своими рассуждениями о жизни, образ которой во многом отличается от общепринятого. Красавица, которую часто упрекают в пластике, практикует духовные практики, медитацию и «выходы в астрал», отказывается от продолжения рода. Сторонница движения чайлдфри (без детей) обозначила свою позицию касаемо отношений с мужчинами.
«Живая Барби» Валерия Лукьянова много времени посвящает внешности, которая выделяет ее на фоне других знаменитостей. Она гордится тонкой талией, идеальным лицом и грудью, не скрывая, что она — результат работы пластического хирурга. Хоть значительная часть пользователей соцсетей уверена, что и над остальными частями тела женщины также изрядно поработали, сама она утверждает обратное. Как бы то ни было, интернет-звезда сейчас подняла вопрос отношений между полами. Она считает, что главное в них — взаимопонимание, потому будущим парам нужно много разговаривать, обсуждать ключевые моменты и цели совместной жизни. Валерия призывает уходить от человека, с которым жизненные ориентиры не совпадают.
Особенно Лукьянова акцентировала внимание на рождении детей, от чего она давно отказалась в пользу саморазвития. При этом она выступает за долгосрочные отношения: «Я считаю, что у женщины должен быть один половой партнер за всю жизнь. Для меня это нормально». Валерия предугадала, что не все согласятся с ней и в ее адрес направят много негатива, так как у части женщин количество секс-партнеров куда больше, но это ее позиция, которую она никому не навязывает. Вместе с тем беспорядочные связи Лукьянова считает одной из причин, почему представительницы слабого пола плохо выглядят.
Подписчицы отреагировали на слова знаменитости: «Тоже так считаю, а кто не думает так — то это их проблемы». «Ой, как у вас все категорично». «Согласна, вы молодец!» «Это в идеале так должно быть, но если бы мы жили в идеальном мире». «Глупости все это, жизнь без детей — бессмысленная, как так можно? Жить как растение и не оставить ничего после себя?» «Да, явно нестандартный образ жизни и мышление странное у вас».
Известно, что Валерия Лукьянова более 10 лет живет в браке с бизнесменом Дмитрием Шкрабовым, который, как и она, является вегетарианцем. Селебрити показывала, что она готовит своему избраннику. Она утверждает, что, несмотря на распространенное мнение об обратном, мужчины вполне могут обходиться без мяса.
Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) 26 Апр 2018 в 9:04 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, «Одноклассники», чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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