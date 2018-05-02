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Битва за урожай будет без потерь
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Битва за урожай будет без потерь 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Открытие дачного сезона может принести неприятные сюрпризы. Чтобы их избежать, нужно помнить несложные правила личной безопасности.
Одно из главных правил — позаботьтесь о своем здоровье.
— Выбравшись на дачу, многие тут же развивают бурную деятельность: начинают перекапывать огород, править покосившийся забор, углублять канаву для стока воды, — рассказывает врач высшей категории Лариса Алексеева. — Отвыкшее от тяжелых физических нагрузок тело реагирует на это приступами радикулита, остеохондроза и других болезней.
Также, по словам доктора, дачники нередко в солнечный день раздеваются и работают в одних купальниках. Результат — солнечные ожоги: ведь кожа не привыкла к ультрафиолету!
— В общем, открывайте дачный сезон без фанатизма. Трудитесь на участке умеренно, без перегрузок, а загорайте постепенно, — пояснила Лариса Алексеева. — И обязательно возьмите на дачу аптечку с лекарствами от ваших хронических заболеваний — чтобы не пришлось вызывать скорую.
Одна из главных «дачных» опасностей — огонь. В начале сезона, по данным МЧС, домики и строения загораются, главным образом, от сухой травы.
— Обязательно предупредите соседей, чтобы жгли прошлогодние растительные остатки как можно дальше от вашего дома и следили за огнем, — рассказывает инспектор пожарного надзора Игорь Крутиков. — Я бы также советовал убрать всю сухую траву и любой горючий мусор с вашего участка. Особенно — от дома.
Оказываем помощь
■ При ушибе первое, что необходимо сделать — приложить холод. Например, бутылку воды из холодильника. Затем во избежание отека лучше наложить тугую повязку.
■ При растяжении связок исключите движение поврежденной конечности. Затем приложите что-то холодное, сделайте тугую повязку, выпейте обезболивающее и двигайтесь в травмопункт.
Либо вызывайте врача.
■ При тепловом ударе переместитесь в прохладное место или хотя бы в тень. Снимите лишнюю одежду, пейте побольше прохладной воды.
■ При порезе пальца сначала поднимите руку вверх, чтобы остановить кровь. Если в ране есть посторонний предмет, удалите его. Затем промойте рану чистой холодной водой. Потом промываем ее спиртом, бинтуем.
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