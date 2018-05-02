Ваша идеальная профессия по гороскопу

Выбор профессионального пути для каждого из нас является основополагающим решением, от которого во многом зависит жизненный путь. Поэтому при желании точно определить, чему вам стоит посвятить свою жизнь, не упустить возможность открыть в себе новые и грани и даже полностью изменить траекторию развития, стоит обратить внимание и на гороскоп. Влияние стихий и дат рождения — астролог Анна Вакулевская рассказала, какие профессии подходят каждому знаку зодиака.

Настоящие трудоголики, которые работают с полной отдачей. Поэтому и профессии выбирают, где требуется высокий уровень ответственности, как социальной, так и материальной. Готовы к сложным ситуациям. Поскольку Овнами управляет стихия Огня и планета Марс, то любят занимать лидирующие позиции и активное действие. Причем определяются часто с профессией рано и занимаются ей всю жизнь. Овны любят менять обстановку, знакомиться с новыми людьми, заводить деловые контакты. Предпринимательская жилка у них в крови. Любят они и работу, связанную с риском: военнослужащие, саперы, полицейские, работники спасательных служб. Главное, чтобы проявлялась их энергия и мощь. У этого знака также ярко выражена тяга к благотворительности, меценатству, присутствует яркое желание помогать ближнему. Поэтому из них выходят прекрасные врачи, особенно, хирурги, стоматологи и ветеринары. Кстати, женщины очень хорошо реализуются в мужских профессиях. Могут отлично справляться с работой судебного пристава. Также у Овнов талант ко всему, что связано с металлом — из них выходят отличные кузнецы и металлурги. Из-за хорошего крепкого телосложения многие добиваются успеха в спорте. Женщины-Овны становятся хорошими парикмахерами, стилистами. Из-за импульсивности нет расположенности к профессиям, где надо мыслить стратегически и применять дипломатичность. Так что, адвокаты и юристы из Овнов, мягко говоря, не очень.

ТЕЛЕЦ

Тельцы с самого детства присматриваются к профессиям, которые будут приносить им и удовольствие, и деньги, и статус. Аура денег и богатства их нередко приводит в сферу бизнеса, экономики, биржевых операций. Если они выбирают торговлю, то только товарам класса «люкс»: ювелирными изделиями, дорогими украшениями, деталями интерьера, брендовой одеждой. Могут отлично справиться с работой шеф-повара элитного ресторана, где эстетика блюд не уступает их вкусовым качествам. Никто так потрясающе не приготовит мясо, изумительные десерты и не покажет высший класс в молекулярной кухне! Тельцы как знаки земные отлично осваивают работу садовода, цветовода и всего, что связано с сельским хозяйством. А как венерианцы становятся отличными дизайнерами, в том числе ландшафтными, декораторами, реставраторами, скульпторами, фотохудожниками, парфюмерами и артистами.

БЛИЗНЕЦЫ

Заставить Близнеца трудиться физически — та еще история. Все равно выберут что-то связанное с умственными занятимяи. Отлично осваивают иностранные языки — могут стать настоящими полиглотами и работать переводчиками в крупных международных компаниях. Программисты, разработчики инновационной продукции, специалисты в высоких технологиях, ученые, исследователи… В общем, там где надо мыслить широко и не бояться экспериментировать, орудуют Близнецы. Кстати, это и самые лучшие продажники — благодаря своему «живому» уму и умению быстро находить общий язык с людьми, продадут снег эскимосу! У них отлично получается налаживать связи и коммуникации. Адвокаты, психологи, маркетологи, пиарщики, писатели, журналисты, учителя — Близнецы отлично проявляют себя в сферах, где нужно к процессу подходить творчески, психологически тонко и рассчитывать результат с прогнозом на будущее. Также этому знаку отлично подходит политика. В целом, Близнецам очень тяжело в профессиях, которые требуют изо дня в день повторять одни и те же действия. Они будут чахнуть при таком раскладе на глазах. Так что, разнообразие и большие перспективы для этого знака — главные критерии.

Искусствоведы, литераторы, артисты, живописцы, скульпторы, эстрадные исполнители — все это раскрывает тонкую душевную организацию Рыб. Они играют на сцене так, словно это последний спектакль в их жизни. Оригинальные от природы, хорошо ориентируются в моде и могут стать очень хорошими дизайнерами. Философия, астрология, йога, хиромантия, эзотерика — тоже излюбленные направления профессионального развития Рыб, которые так любят разбираться во всем таинственном и необычном. Склонность к цифрам и интуиция делают из них отличных бухгалтеров, финансистов, биржевых брокеров. Также у Рыб есть уникальная способность помогать «заблудшим» душам, поэтому они становятся успешными наркологами, психиатрами, способными добраться до самого дна человеческой души.

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