Ещё
Лишь бы не было войны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лишь бы не было войны 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Всегда казалось странным, что они молчали о годах, проведенных на войне. Ничего же не рассказывали! В книгах было все гладко написано и хорошо отредактировано: героическое стояние и оборона, затем победоносное наступление, яростные атаки, горе от потери друзей и близких, подлые фрицы, курево-махорка и сто грамм, аккордеон у костра на партизанской поляне, легкий флирт с симпатичной медсестрой и вселенская радость от Дня Победы…
Так рассказывайте нам больше таких историй — мы готовы их слушать бесконечно! А они только одобрительно качали головой, грустно улыбались и ограничивались фразой: «Было дело, воевал». Я плохо помню своего деда — был слишком мал, когда его не стало. В памяти остался образ невысокого, неторопливого и обстоятельного человека, который, ссутулившись, сидит за швейной машинкой — Саркис Хачатурович всю жизнь работал портным. Поэтому я был поражен, когда отец, разложив на столе два десятка дедовых наград, сказал: «Я так и не побывал в Берлине, хотя очень хотел. Твой дед хвалился, что он тоже свою подпись на Рейхстаге оставил. Если она сохранилась, найти ее легко. Он ведь по-русски писать не умел. Поэтому нашу фамилию по-армянски написал». Держа в руках дедову медаль «За взятие Берлина», я тогда впервые подумал, что ничего-то о той войне мы не знаем. И уже почти некому нам рассказать.
Другой дед, Тимофей Данилович, тоже никому ничего не рассказывал. Ни мне, потому что я в школу еще не ходил, ни детям своим. Его боевой путь, который начался в первые дни войны под Брянском, а закончился участием в боях за Прагу, я восстановил совсем недавно благодаря информации на сайте «Память народа». Там же я нашел отсканированные копии приказов о присвоении ему званий и наград. Большинство из них дед получил за боевые операции в тылу врага. То есть ему было что рассказать.
Но он молчал.
Единственный, кто мог пролить свет на боевое прошлое деда, была бабушка. Однако, как только речь заходила о войне, она тут же разворачивалась и уходила в свою комнату. Я знал, что она там плачет. Голод и болезни в годы войны забрали у них с дедом четверых детей, и она всю жизнь не могла простить себе, что не сберегла их. А еще бабушка все время повторяла одну фразу: «Лишь бы не было войны!»
Они не любили говорить о войне, потому что им было больно. Наши предки прошли сквозь ад, выжили, стали победителями и получили заслуженный шанс начать все заново. Они с головой окунулись в новую жизнь: заново построили страну, родили и воспитали наших родителей, заложили основы нашего сегодняшнего благополучия. И если кто-то из них оборачивался назад — а это приходилось делать постоянно, потому что от прошлого не уйти, — то единственное, что могли они сказать: «Лишь бы не было войны». Той самой, которую потом никогда не забыть. Ни им, ни нам, ни нашим потомкам.
Вечерняя Москва: последние новости
Ваша идеальная профессия по гороскопу Битва за урожай будет без потерь Надежда Бабкина опубликовала свой снимок без макияжа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски180
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Минская учительница покорила Сеть телом топ-модели69
Само обаяние: эти знаки зодиака очаруют кого угодно
Девственная плева: что нужно знать7
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение