Ещё
Весенняя неделя добра: как быть внимательнее друг к другу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Весенняя неделя добра: как быть внимательнее друг к другу 

Мир24 28 минут назад
В России проходит ежегодная Весенняя неделя добра. За 20 лет число ее участников выросло с 30 тысяч до двух миллионов человек. Телеканал «Мир» постоянно сотрудничает с несколькими благотворительными фондами. Так, фонд «Помоги спасти жизнь» помогает детдомам и тяжело больным детям, а фонд «Живой» — взрослым людям. Директор благотворительного фонда «Живой» Виктория Агаджанова рассказала в интервью телеканалу «МИР 24», что поможет сделать людей добрее.
Ежегодная добровольческая акция проводится в стране с 1997 года. В разных регионах ее сроки могут быть перенесены, но смысл остается неизменным — побудить простых граждан и различные организации на благотворительной основе совершать добрые дела. Как лично вы относитесь к подобным мероприятиям?
— Я всегда положительно отношусь и к добровольчеству, и волонтерству, потому что это именно те люди, без которых вся наша работа не имеет смысла, потому что у нас не будет помощников. Несмотря на то, что у нас есть абсолютно четкие сроки, я считаю, что это просто хороший повод начать. Волонтерство — более или менее постоянная история. Я думаю, что те, кто пришел к этому, уже не уйдут, потому что это удовольствие, которое сопровождает тебя на протяжении жизни.
Так может подобные недели проводить чаще?
— Наверное, нужно чаще говорить о благотворительности вообще, причем в таком ключе, что рядом с нами, буквально в соседней квартире, живут те люди, которым нужна помощь. Если мы будем чуть внимательнее друг к другу, мы наверняка заметим этих людей.
Нужно о добрых делах, которые делаются на благотворительной основе, больше рассказывать с экрана? Ведь очень многие считают, что добрые дела любят тишину…
— Добрые дела любят тишину, но говорить об этому нужно. Считаю, что о благотворительности нужно рассказывать. Это дело каждого из нас, каждый может помочь, стать донором или финансово. Это только кажется, что нужны огромные суммы. Но они складываются из 10, 50 или 100 рублей. Каждый день мы тратим такие деньги, не задумываясь.
Возможно, человека за одну неделю сделать добрее?
— Человека можно сделать добрее за одну секунду.
Продолжение беседы смотрите в видеоролике.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Елизавета II впервые увидела шестого правнука Неделя добра как повод начать заниматься благотворительностью Джигурда: Мы развелись с Анисиной, но продолжаем обожать друг друга
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова на отдыхе скинула купальник23
Опять за старое: Глюкоза выставила соски181
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Девственная плева: что нужно знать7
Минская учительница покорила Сеть телом топ-модели71
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение