Весенняя неделя добра: как быть внимательнее друг к другу

В России проходит ежегодная Весенняя неделя добра. За 20 лет число ее участников выросло с 30 тысяч до двух миллионов человек. Телеканал «Мир» постоянно сотрудничает с несколькими благотворительными фондами. Так, фонд «Помоги спасти жизнь» помогает детдомам и тяжело больным детям, а фонд «Живой» — взрослым людям. Директор благотворительного фонда «Живой» Виктория Агаджанова рассказала в интервью телеканалу «МИР 24», что поможет сделать людей добрее.

Ежегодная добровольческая акция проводится в стране с 1997 года. В разных регионах ее сроки могут быть перенесены, но смысл остается неизменным — побудить простых граждан и различные организации на благотворительной основе совершать добрые дела. Как лично вы относитесь к подобным мероприятиям?

— Я всегда положительно отношусь и к добровольчеству, и волонтерству, потому что это именно те люди, без которых вся наша работа не имеет смысла, потому что у нас не будет помощников. Несмотря на то, что у нас есть абсолютно четкие сроки, я считаю, что это просто хороший повод начать. Волонтерство — более или менее постоянная история. Я думаю, что те, кто пришел к этому, уже не уйдут, потому что это удовольствие, которое сопровождает тебя на протяжении жизни.

Так может подобные недели проводить чаще?

— Наверное, нужно чаще говорить о благотворительности вообще, причем в таком ключе, что рядом с нами, буквально в соседней квартире, живут те люди, которым нужна помощь. Если мы будем чуть внимательнее друг к другу, мы наверняка заметим этих людей.

Нужно о добрых делах, которые делаются на благотворительной основе, больше рассказывать с экрана? Ведь очень многие считают, что добрые дела любят тишину…

— Добрые дела любят тишину, но говорить об этому нужно. Считаю, что о благотворительности нужно рассказывать. Это дело каждого из нас, каждый может помочь, стать донором или финансово. Это только кажется, что нужны огромные суммы. Но они складываются из 10, 50 или 100 рублей. Каждый день мы тратим такие деньги, не задумываясь.

Возможно, человека за одну неделю сделать добрее?

— Человека можно сделать добрее за одну секунду.

Продолжение беседы смотрите в видеоролике.

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