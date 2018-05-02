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Бруклин Бекхэм встречается с танцовщицей Лекси Пантеррой
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Бруклин Бекхэм встречается с танцовщицей Лекси Пантеррой 

Журнал ОК! 26 минут назад
Зарубежные СМИ сообщают, что у Бруклина Бекхэма новый роман. Его избранницей стала 28-летняя танцовщица Лекси Пантерра. Поводом для обсуждений послужила новая фотосессия Лекси, фотографом которой выступил сын Виктории и Дэвида Бекхэма. На странице Лекси в Инстаграме появилось видео, на котором она сидит на подоконнике, а на первом плане можно заметить Бруклина с фотоаппаратом.
Who wants to see the pics XX? @brooklynbeckham
A post shared by Lexy Panterra (@lexypanterra) on  Apr 25, 2018 at 5:54pm PDT  После того, как поклонники начали обсуждать новую фотосессию девушки, источники, приближенные к Бруклину, сообщили, что все свободное время знаменитости проводят вместе, а Лекси стала музой Бруклина.
«Во время обеда на прошлой неделе они смеялись, держались за руки и флиртовали. Между ними определенно что-то есть», — сообщил инсайдер.
До этого Бруклина Бекхэма связывали отношения с актрисой Хлоей Морец, которые длились четыре года. После этого он был замечен целующимся с моделью Playboy Лекси Вуд, а затем опубликовал фотографию с Синди Кимберли на музыкальном фестивале Coachella.
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