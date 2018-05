Бруклин Бекхэм встречается с танцовщицей Лекси Пантеррой

Зарубежные СМИ сообщают, что у Бруклина Бекхэма новый роман. Его избранницей стала 28-летняя танцовщица Лекси Пантерра. Поводом для обсуждений послужила новая фотосессия Лекси, фотографом которой выступил сын Виктории и Дэвида Бекхэма. На странице Лекси в Инстаграме появилось видео, на котором она сидит на подоконнике, а на первом плане можно заметить Бруклина с фотоаппаратом.

Who wants to see the pics XX? @brooklynbeckham

После того, как поклонники начали обсуждать новую фотосессию девушки, источники, приближенные к Бруклину, сообщили, что все свободное время знаменитости проводят вместе, а Лекси стала музой Бруклина.

«Во время обеда на прошлой неделе они смеялись, держались за руки и флиртовали. Между ними определенно что-то есть», — сообщил инсайдер.