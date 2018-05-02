Создатель сайта президента РФ приедет в Самару на «Дизайн-выходные» 

Крупнейшее дизайн-событие года пройдёт в областном центре 5 и 6 мая. Ожидается, что в 2018 году в мероприятии примут участие свыше тысячи дизайнеров и арт-директоров со всей России и ближнего зарубежья. «Дизайн-выходные» проходят в формате открытых конференций, мастер-классов, круглых столов и дискуссий, на которых профессионалы обмениваются идеями, делятся успехом и неудачным опытом. Большие «Дизайн-выходные» в Самаре завершат серию 4-х тематических конференций, которые прошли в этом году с января по апрель в Ульяновске, Смоленске, Перми и Кирове. Поэтому программа ожидается насыщенная. В частности, будут работать 6 секций: — дизайн в контексте развития города; — дизайн цифровых продуктов; — промышленный дизайн; — графический дизайн и иллюстрация; — дизайн-менеджмент; — моушен-дизайн и звуковой дизайн и др. Спикерами в этом году выступят Артём Геллер, создатель сайтов президента России, правительства РФ, Государственной думы и др., Денис Кортунов, дизайн-директор Acronis, советник губернатора Самарской области, Йован Савович, основатель Dirty.ru и Лепрозория и другие. Проект «Дизайн-выходные» существует уже 6 лет. За это время его слушателям стали свыше 12 тысяч человек.
Фото: Pixabay.com