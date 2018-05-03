В Самаре состоится крупнейшее дизайн-событие года

Мероприятие станет финалом серии из четырех тематических конференций, которые прошли в этом году (с января по апрель) в Ульяновске, Смоленске, Перми и Кирове.

В рамках события будет работать шесть секций:

Дизайн в контексте развития города;

Дизайн цифровых продуктов;

Промышленный дизайн;

Графический дизайн и иллюстрация;

Дизайн-менеджмент;

Моушен дизайн и звуковой дизайн и прочее.

На данный момент зарегистрировано уже свыше 800 участников из более чем 40 городов России и Ближнего зарубежья, а на самом мероприятии ожидается более 1 тыс. человек. Как отмечается в релизе, аудитория мероприятия это молодые профессионалы в сфере дизайна и смежных индустрий в возрасте 25–45 лет. В рамках события состоится более 30 лекций, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.

Все мероприятия открыты и бесплатны для участия.

Даты: 5 мая (начало в 11:00) — 6 мая (завершение в 19:00).

Адрес: отель «Холидей Инн Самара» (ул. Алексея Толстого, 99).

Зарегистрироваться на мероприятие и следить за программой можно по данной ссылке.

"Дизайн-выходные" — это образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которая проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России. За шесть лет существования проекта прошло уже 25 мероприятий в 18 городах России, в которых приняло участие более 200 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 12 тыс. слушателей. «Дизайн-выходные» принципиально некоммерческий проект: слушатели участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров. Основные принципы проекта: открытый обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом.

Инициаторами проведения «Больших Дизайн-выходных» в Самаре выступили основатели и организаторы самарского IT-фестиваля «404». Активную поддержку мероприятию оказывает правительство Самарской области, а также компаний: Acronis, Mercury development, Dominion, Appbooster, СМС Информационные технологии, Wrike и другие.