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Кто не может попасть в алтарь
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Кто не может попасть в алтарь 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Алтарь — это святая святых христианского храма, все равно, православного или католического. Он расположен в восточной части храма, и именно там совершается главное таинство христианства — Евхаристия, пресуществление хлеба и вина в плоть и кровь Христову. В православии алтарем называют часть храма, отделенную от молельного зала ограждением — иконостасом. В алтаре находится престол — возвышение, стол, на котором священник совершает действия Евхаристии. У католиков алтарем именуется сам престол, однако место, где он находится, так же отделено от молельного зала невысоким ограждением.
Бытует мнение, что в алтарь православного храма нельзя входить женщинам, а мужчинам можно. Так ли это?
Миряне
Согласно правилам, принятым еще древними церковными соборами, в алтарь вход закрыт мирянам обоего пола. Войти сюда могут только священники, диаконы и люди, служащие в церкви — алтарники и чтецы. Алтарник, кстати говоря, так называется именно потому, что имеет особое разрешение («благословение») входить в алтарь. Обычно это человек, который занимается уборкой и прислуживает священнику во время церковных таинств и обрядов.
Помимо священников и других церковнослужителей входить в алтарь, согласно все тем же правилам, может царь, поскольку он является помазанником Божиим. Но и помазанник входит в священное место не когда вздумается, а лишь для того, чтобы принести дар Богу. Для этого император снимал оружие, оставлял знаки царского достоинства и вступал в алтарь как простой смертный. Принеся дары, он тут же покидал святая святых и присоединялся к другим молящимся.
Объясняются эти строгости очень просто: в алтаре происходит величайшее таинство, здесь должна сохраняться обстановка благоговения и порядка, а при большом стечении народа, да еще если войти может каждый желающий, ни о каком благоговении, разумеется, речь не идет.
Женщины
Все люди, имеющие разрешение входить в алтарь, являются мужчинами. Женщин в это святое место не допускают, однако отнюдь не потому, что женщина «хуже» мужчины, как считают некоторые. У женщины, объясняют церковные авторитеты, в силу ее природы, независимо от ее воли, бывает «течение месячных кровей». А в храме ни в коем случае нельзя проливать кровь. Если такое произойдет, то храм следует освятить снова. Особенно это касается алтаря, где происходит таинство Евхаристии. Здесь вообще чья-либо кровь, кроме крови Христовой, просто немыслима. Даже если кто-то из священников или диаконов, алтарников, поранит, например, палец, он должен немедленно выйти из алтаря, чтобы не осквернить его ненароком пролитием своей крови.
Впрочем, во всяком правиле есть исключения. В древней церкви существовали диаконисы — женщины, которые несли церковное служение. В случае надобности они могли войти в алтарь. В советское время, когда в храмах категорически не хватало людей, священники иногда благословляли стареньких прихожанок быть алтарницами, чтобы было кому помочь или прибраться в алтаре. И в наши дни в женских монастырях старые монахини тоже иногда выполняют функции алтарниц.
Тем не менее, сохраняется обычай во время крещения вносить мальчиков в алтарь и прикладывать их к престолу, а девочкам туда путь заказан, поскольку правило Лаодикийского собора гласит «Не подобает женщине в алтарь входить».
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