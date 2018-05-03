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С 29 апреля в Рыбинске ищут 52-летнего мужчину
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С 29 апреля в Рыбинске ищут 52-летнего мужчину 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В воскресенье мужчина ушел из дома на рыбалку в районе впадения реки Черемухи в реку Волгу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Близкие Юрия обратились за помощью в полицию и поисковую организацию Ярспас.
Приметы: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, короткие черные волосы с сединой, на предплечье правой руки татуировка в виде розы и кинжала. Мужчина был одет в синюю кепку, серую кофту на молнии, зеленую футболку, черные брюки и зеленые резиновые сапоги. Юрий взял с собой надувную резиновую лодку.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 21-02-02.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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