С 29 апреля в Рыбинске ищут 52-летнего мужчину

В воскресенье мужчина ушел из дома на рыбалку в районе впадения реки Черемухи в реку Волгу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Близкие Юрия обратились за помощью в полицию и поисковую организацию Ярспас.

Приметы: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, короткие черные волосы с сединой, на предплечье правой руки татуировка в виде розы и кинжала. Мужчина был одет в синюю кепку, серую кофту на молнии, зеленую футболку, черные брюки и зеленые резиновые сапоги. Юрий взял с собой надувную резиновую лодку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 21-02-02.