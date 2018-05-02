Дарья Пынзарь смирилась с недостатками внешности благодаря критике

Многим телезвездам приходится нелегко, ведь их внешность находится под пристальным вниманием. Кто-то всячески пытается соответствовать ожиданиям общественности, а кто-то не реагирует на критиканов, радуясь жизни и собственному отражению в зеркале. Среди таких знаменитостей и экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь , которая научилась принимать себя такой, какая она есть.

Казалось бы, чем Дарья Пынзарь (Черных) может быть недовольна в плане внешности? Яркая голубоглазая блондинка сразу завоевала симпатии телезрителей, которые высоко оценили ее лицо и фигуру. У нее не было отбоя от поклонников, один из которых — Сергей Пынзарь , стал ее мужем и отцом двоих детей. Но оказывается, 32-летняя красавица далеко не всегда была уверенной в себе и ее не обошли стороной комплексы: «Недавно подумала, что только после 30 лет стала воспринимать себя такой, какая есть. Все детство я считала себя очень худой и даже одевала 2 колготок под джинсы чтобы выглядеть попухлее. Потом года в 22 я переживала, что слишком бледная и значит — некрасивая. Постоянно мазалась автозагарами и портила свою кожу в солярии».

По словам Дарьи, потом она считала себя полноватой и только сейчас почувствовала гармонию души и тела, хотя вовсе не похудела, просто перестала стесняться себя и думать о том, что «какая-то не такая». Оказалось, что в принятии своей внешности поспособствовали недоброжелатели: «Знаете, что мне помогло? Критика. Ее было так много в свое время в комментариях, что я просто уже расслабилась и поняла, что все прекрасно и все прекрасны».

Пынзарь призывает подписчиц любить себя и не обращать внимания на мнения других, ведь никогда нельзя угодить всем. Многие женщины солидарны в этом вопросе с телезвездой, которая много времени посвящает семье — мужу и двоим сыновьям: «Да вся переделанная… Еще и заявляет, что какая есть». «Вот это правильно — полюбить себя такую, какая есть со всеми недостатками и прелестями!» «Ты очень красивая. Несмотря на то, что родила двоих деток, фигура шикарная. Насчет груди — что тут такого, что она сделана, я вот тоже хочу увеличить грудь и не вижу в этом ничего криминального».

«Я тоже смирилась с недостатками внешности благодаря критике, просто подумала, что выгляжу лучше многих, кто злословит в мой адрес, потому перестала слушать гадости». «Правильное решение, я тоже так думаю». Не секрет, что красота — понятие субъективное. Недавно Дарья Пынзарь была в восторге от профессионального макияжа, который раскритиковали подписчики ее страницы в соцсетях. Они посчитали, что обилие косметики на лице знаменитости «состарило» ее и она стала выглядеть на 50 лет.

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