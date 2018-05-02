В барнаульских загсах откроют комнаты примирения для супругов?

Слышала, что в барнаульских загсах собираются открывать комнаты примирения. Извините, а кого мирить — женихов и невест, которые передумали жениться?

Органы ЗАГС регистрируют не только бракосочетания, но и разводы, которых на территории края ежегодно оформляется более 10 тысяч. И комнаты примирения — это попытка «образумить» супругов в предразводной ситуации.

Такие комнаты будут открываться в рамках проекта «Алтай — территория примирения», соавторы которого региональные Минюст Минтрудсоцзащиты и некоммерческое партнёрство «Сибирский центр медиации и прав». Его цель — распространение в регионе практики семейной медиации и сокращения числа разводов.

По словам заместителя министра юстиции Алтайского края, начальника управления ЗАГС Оксаны Грохотовой, главная цель семейной медиации — создание условий для диалога между супругами, осознания необходимости поиска решения накопившихся проблем и сохранения семьи.