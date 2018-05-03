Ещё
Действительно ли можно заболеть от сквозняка?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Действительно ли можно заболеть от сквозняка? 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Совсем скоро к нам придет лето и с ним — пора открытых окон, кондиционеров и вентиляторов. В детстве нам часто говорили родители о том, что сквозняк может быть очень опасен, но большинство из нас считают это мифом. А дуновение спасительного ветерка в душном офисе никак не хочется называть коварным.
Человеческий организм устроен таким образом, чтобы при любом негативном факторе вырабатывать свою защиту. Например, выходя на холод, на коже появляются «мурашки», которые благодаря приподниманию волосков создают воздушную прослойку, препятствующую отдаче тепла. Так и во время сквозняка — тепло человеку или даже жарко, какая-то из наших частей тела может переохладиться. Но, в отличие от обычного холода, в этом случае защита не активизируется. А сам человек не хочет предпринимать действий, чтобы спасти, к примеру, переохлажденную шею.
Сквозняком называют направленный поток воздуха который, если в течение долгого времени воздействует на определенную часть тела, может вызвать осложнения со здоровьем. Как правило, страдают открытые участки нашего тела: голова или шея. Сперва идет переохлаждение, которое после сменяется воспалительным процессом.
Так что если от сквозняка вы даже не подцепите грипп или ОРВИ, ваш организм все равно будет сильно ослаблен. И позже к воспалительному процессу, который был запущен из-за переохлаждения, может «прилипнуть» инфекция. ​Нередко при переохлаждении верхней части нашего тела могут возникнуть бактериологические инфекции: обострение герпеса, ринит, отит, ларингит, тонзиллит, фарингит, трахеит и даже бронхит или пневмония. Кроме того, осложнения может быть и со стороны нервной системы: воспаление троичного нерва, миозит, парез или воспаление почек.
Распространено мнение, что люди заболевают из-за сквозняка, потому что ветром приносит в дом инфекцию. Но мы уже разобрались, что утверждение не верно.
По этому же поводу врачи не рекомендуют сидеть под кондиционером. А если в офисе никуда не скрыться от потока воздуха, который идет прямо на вас, укутайтесь теплым шарфом. Стоит сводить к минимуму и сквозняки — достаточно оставить окно приоткрытым, а не распахивать его настежь.
Anews: последние новости
Кот преодолел 20 км, чтобы вернуться к семье, решившей его усыпить Девушка шокировала всех обработанными фото Почему маленький канадский городок собирает тысячи туристов в год?
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня как будто изнасиловали»8
Волочкова на отдыхе скинула купальник70
Гагарину застали в постели с другим мужчиной20
Опять за старое: Глюкоза выставила соски184
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
00:16
«Меня как будто изнасиловали»
Звёзды
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
00:24
Гагарину застали в постели с другим мужчиной
Звёзды
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение