Действительно ли можно заболеть от сквозняка?

Совсем скоро к нам придет лето и с ним — пора открытых окон, кондиционеров и вентиляторов. В детстве нам часто говорили родители о том, что сквозняк может быть очень опасен, но большинство из нас считают это мифом. А дуновение спасительного ветерка в душном офисе никак не хочется называть коварным.

Человеческий организм устроен таким образом, чтобы при любом негативном факторе вырабатывать свою защиту. Например, выходя на холод, на коже появляются «мурашки», которые благодаря приподниманию волосков создают воздушную прослойку, препятствующую отдаче тепла. Так и во время сквозняка — тепло человеку или даже жарко, какая-то из наших частей тела может переохладиться. Но, в отличие от обычного холода, в этом случае защита не активизируется. А сам человек не хочет предпринимать действий, чтобы спасти, к примеру, переохлажденную шею.

Сквозняком называют направленный поток воздуха который, если в течение долгого времени воздействует на определенную часть тела, может вызвать осложнения со здоровьем. Как правило, страдают открытые участки нашего тела: голова или шея. Сперва идет переохлаждение, которое после сменяется воспалительным процессом.

Так что если от сквозняка вы даже не подцепите грипп или ОРВИ, ваш организм все равно будет сильно ослаблен. И позже к воспалительному процессу, который был запущен из-за переохлаждения, может «прилипнуть» инфекция. ​Нередко при переохлаждении верхней части нашего тела могут возникнуть бактериологические инфекции: обострение герпеса, ринит, отит, ларингит, тонзиллит, фарингит, трахеит и даже бронхит или пневмония. Кроме того, осложнения может быть и со стороны нервной системы: воспаление троичного нерва, миозит, парез или воспаление почек.

Распространено мнение, что люди заболевают из-за сквозняка, потому что ветром приносит в дом инфекцию. Но мы уже разобрались, что утверждение не верно.

По этому же поводу врачи не рекомендуют сидеть под кондиционером. А если в офисе никуда не скрыться от потока воздуха, который идет прямо на вас, укутайтесь теплым шарфом. Стоит сводить к минимуму и сквозняки — достаточно оставить окно приоткрытым, а не распахивать его настежь.