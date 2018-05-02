Феномен близнецов: самые удивительные факты

Рождение близнецов — сам по себе факт достаточно примечательный. А если они еще и в точности похожи друг на друга или имеют какие-то физические либо психические аномалии, то неизбежно становятся объектом интереса исследователей. Ведь некоторые факты, касающиеся близнецов, буквально шокируют!

Близнецы часто не воспринимают самих себя как отдельных личностей

Особенно если они однояйцевые. С детства они некомфортно себя чувствуют друг без друга, воспринимая брата или сестру как вторую половинку себя. Такие дети часто общаются друг с другом на собственном языке, который совершенно непонятен для окружающих. В сущности, они обитают в обособленном мире, где может не быть места другим людям. В связи с этим у них могут возникать различные отклонения в развитии.

Сестры Грета и Фрида Чаплин родились в Британии в 1943 году. С раннего детства они все повторяли друг за другом — даже движения, часто произносили фразы в унисон, носили одинаковую одежду. Девочки все делали вместе: ходили в школу, где сидели за одной партой, в магазин за покупками. За едой они требовали, чтобы им в тарелки клали одно и то же. Есть Грета и Фрида начинали и заканчивали одновременно.

Однако даже когда девушки стали взрослыми, они так и не завели себе друзей, не говоря уж о замужестве. В общении с окружающими у них имелись большие проблемы.

С близнецами часто происходят одни и те же события

Особенностью близнецов Марка и Николаса Райнесов из Германии является то, что они болеют одинаковыми болезнями. Например, температура тела у них всегда одна и та же. Если один из близнецов прихворнул — то же случается и со вторым, причем диагноз обязательно будет тот же самый. болеет один — тут же заболевает и второй. Например, оба с разницей в четыре часа угодили на операционный стол с воспалившимся аппендиксом.

В 1989 году однояйцевые близнецы из США, проживавшие на значительном расстоянии друг от друга, одновременно сломали себе ноги. Правда, произошло это при разных обстоятельствах.

У близнецов чаще проявляются паранормальные способности

Это выяснила доктор Шари А. Кон-Симмен. Она провела исследование среди 208 семей, проживающих в районе Шотландского нагорья и Уэстерн-Айлсе. Оказалось, что 10% людей, способных к ясновидению, телепатии или телекинезу, были близнецами, хотя в принципе количество близнецов во всей выборке было невелико — около 3%.

Исследовательница предположила, что близнецы лучше, чем обычные люди, способны чувствовать друг друга, поскольку между ними с рождения присутствует особая связь. Отсюда и более высокий уровень экстрасенсорных способностей.

Близнецы — генетические мутанты?

В Средневековье близнецов иногда считали «семенем дьявола». Люди не понимали, почему на свет появляется сразу несколько детей, а также почему они так похожи друг на друга, и порой даже стремились от них избавиться.

Между тем и в наше время некоторые исследователи считают рождение близнецов аномалией, которая является следствием генной мутации. Косвенным доказательством этого может служить то, что «близнецовость» способна передаваться по наследству. Так, русский крестьянин Яков Кириллов имел 72 детей от двух жен, причем почти каждый раз на свет появлялось от 2 до 4 младенцев.

Но, как показывает статистика, многие близнецы, особенно если их больше двоих, рождаются недоношенными, и часто им требуется специальный уход. Это, по мнению медиков и ученых, указывает на то, что все же человеческий организм не приспособлен к вынашиванию многоплодной беременности.

Сиамские близнецы могут прожить в «сросшемся» состоянии достаточно долго

В наше время сиамских близнецов либо разделяют, либо они умирают вскоре после рождения. Но известны случаи, когда неразделенные «сиамцы» жили достаточно долго. Самые знаменитые из них — Чанг и Энг. Братья появились на свет в 1811 году. Они имели раздельные тела, которые соединяла перемычка в районе грудной клетки. Когда близнецы выросли, они стали зарабатывать, демонстрируя себя зрителям. Оба были женаты и умерли в одну и ту же ночь после того как у одного из них остановилось сердце.

В России прославились Маша и Даша Кривошляповы. Девочки родились в послевоенные годы, родители от них отказались, и детство Маша и Даша провели в интернате. У них была общая нижняя половина тела и четыре ноги, две из которых, однако, оказались недоразвитыми. Жить самостоятельно сестры не могли, они окончили свою жизнь в 2003 году в инвалидном доме.

Можно быть близнецом самому себе

В 2002 году 26-летняя жительница штата Вашингтон Лидия Ферчайлд обратилась за социальным пособием. Она была матерью двоих близнецов и ждала третьего ребенка. Для оформления документов потребовалось взять у детей анализы ДНК.

Результаты всех шокировали. Выяснилось, что отец детишек Джейми Томсенд действительно является их отцом, но вот Лидия не является их матерью!

Сначала женщину обвинили в попытке мошенничества. Но когда у нее родился третий ребенок и у него тоже взяли образец ДНК, оказалось, что Лидия Ферчайлд ему также не мать! А ведь не было сомнений, что его произвела на свет именно она.

Тогда вспомнили о случае с женщиной по имени Карен Киган, который произошел в 1998 году. 52-летней Карен должны были пересадить почку. Ее сыновья согласились быть донорами, но анализы показали, что они не состоят в родстве с собственной матерью.

Тесты показали, что у миссис Киган наблюдается так называемый химеризм: в ее организме присутствуют два различных набора генов. Причиной химеризма является слияние двух оплодотворенных яйцеклеток или эмбрионов на ранней стадии беременности.

По мнению экспертов, в некоторых случаях один из близнецов, находясь в утробе матери, полностью поглощает второго. И на свет появляется только один ребенок с двумя комплектами генов, которые могут быть похожими, но не идентичными. Таким образом, обе женщины — и Карен Киган, и Лидия Ферчайлд фактически приходятся близнецами самим себе.