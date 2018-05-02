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Звезда Playboy Дарья Астафьева похвасталась постройневшей фигурой
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Звезда Playboy Дарья Астафьева похвасталась постройневшей фигурой 

Eva.ru 7 минут назад
Фото: Eva.ru
32-летняя певица и фотомодель Дарья Астафьева не так давно сделала заявление, что ее фигура нуждается в коррекции. Несмотря на увещевания общественности, что она и так прекрасна, звезда Playboy решила подтянуть мышцы и улучшить состояние кожи.
Дарья Астафьева всегда была в центре внимания мужчин благодаря своей яркой внешности. Она не только снималась для глянцевых изданий, среди которых эротический мужской журнал Playboy, но и добилась признания как певица. Звезда много работает над собой и демонстрирует результаты. В недавней фотосессии можно увидеть, что знаменитость хвастается постройневшей фигурой. Она перешла на правильное питание, занялась спортом, что позволило добиться цели — формы красавицы радуют глаз. Дарья позировала с минимальным количеством одежды, на одном из снимков она вовсе обнажилась, чтобы показать фигуру «без прикрас».
Известно, что Астафьева сейчас носит короткую стрижку, но на свежих публикациях она запечатлена с длинными завитыми волосами. Не исключено, что селебрити нарастила шевелюру либо воспользовалась париком, чтобы предстать в максимально женственном образе. Откровенные фотографии получили десятки тысяч «лайков». Многие в восторге от форм раскрепощенной Дарья Астафьевой, которой восхищался сам шеф-редактор Playboy: «Отличный результат, красотка!» «И была ничего, а стала такая стройная!» «Умница и красавица».
«Да, такое тело нельзя скрывать». «Умница, что похудела, но оголяться надо бы уже меньше на четвертом десятке…» «Даша — молодец, такой себе мотиватор для полных». «Я смотрю на тебя и любуюсь. А еще понимаю, что есть надо меньше, а тренироваться больше». Через некоторое время после начала похудения, Дарья Астафьева наглядно показала, как ее тело изменилось в лучшую сторону — она заметно постройнела и похорошела.
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