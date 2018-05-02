Сокрушитель зари — о Брюсе Уэйне, получившем кольцом Фонаря

Уже пятый выпуск в рамках серии обзоров, посвященных арке «Dark Nights: Metal». Перед этим я рассказывал, стоит напомнить, о Бэтмене, ставшем в буквальном смысле Машиной смерти.

Действие начинается сразу после смерти родителей Брюса Уэйна. Тогда, почувствовав огромную волю, кольцо корпуса Зеленых фонарей нашло своего обладателя в лице тогда уже не мальчика, а мужчины. Кольцо рассказывало Брюсу о корпусе, о многом другом, что должен знать будущий Зеленый фонарь. Но тот не слышал этот монолог. Он думал только о нем. О том, кто убил его семью.

Он нашел его. И убил. Кольцо пыталось помешать ему в этом, но воля его обладателя была слишком сильна. Он не чувствовал ни страха, ни сожаления. Ощущал внутри себя лишь пустоту. И выпустил ее наружу.

Но это не могло остаться незамеченным. За ним пришел корпус. Но тьма, выпущенная Брюсом на свободу, дала ему силу уничтожить и его. На моем пальце было самое могущественное оружие во Вселенной. Но я бы променял его на моих маму и папу. Я бы отдал что угодно, чтобы не чувствовать себя таким беспомощным. Таким… Одиноким. Поначалу они называли меня героем. Но это продлилось недолго. Я убивал без угрызения совести. Почему они заслуживают жизнь в то время, как мои родители погибли? Почему? Кольцо работает на моей силе воли. Я своевольный до предела. Как и пустота внутри меня. Я вскрыл свое кольцо. Открыл дорогу к свету. Я позволил тьме выйти наружу. И в этой тьме… Я был больше не одинок.

Но это не могло остаться незамеченным. За ним пришел корпус. Но тьма, выпущенная Брюсом на свободу, дала ему силу уничтожить и его.

И я себя чувствовал все так же. Можете себе представить? На моем пальце самое сильное оружие. А я все еще чувствую себя уязвимым, беспомощным. Я скучаю по ним. Больше не могу этого терпеть. Я больше не хотел быть Брюсом Уэйном. Я не хотел быть больше Зеленым фонарем. Стоя прямо перед фонарем, я все еще был погружен во тьму, словно я и не покидал пещеру под домом моих родителей с ее тьмой и летучими мышами. Поэтому, я теперь… Сокрушитель зари!

Однажды мир начал распадаться на части. Брюс узнал эту пустоту, которая заменяла его мир. Но он не был рад ей. Ответ ему дал неожиданный гость. Тот назвал себя Человеком, который смеется. Он пришел не один. С ним были Красная смерть и Машина смерти. И в них было что-то знакомое. Но это не было важным. Имело значение лишь то, что гость был слугой некого Барбатоса. А тот, обещал вернуть Брюсу его родителей к жизни. А этого достаточно для всего.

Спустя некоторое время он объявляется в Коаст-сити на Земле-0. Его цель — захватить этот город, показать, что значит быть одиноким и беспомощным. Он хочет устроить затмение Солнца, но его планам мешает появление Хэла Джордана. Но тот не имеет никакого шанса против темной силы Брюса. Он проигрывает в схватке и близок к погибели, но на помощь ему приходит Доктор Фэйт, унеся его куда-то в неизвестность.

А Сокрушитель зари остался один. Готовый преподать этому городу великий урок одиночества и безысходности.

Как же все-таки явились в мир страхи Бэтмена во плоти? Об этом в обзоре 2 выпуска «Dark Nights: Metal». Будет скоро.