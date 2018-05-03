9 очевидных признаков, указывающих на то, что вы одиноки

Слишком приветливы Вы очень милы и доброжелательны, но вовсе не потому, что хотите понравиться окружающим. Это нужно лишь затем, чтобы прийти на помощь какому-нибудь очередному знакомому, а там, кто знает, что последует за утешением. У вас достаточно большой круг общения, который состоит в основном из мужчин, но, вот незадача, вы все равно так и остаетесь одинокой. Да и мужчины предпочитают с вами дружить, но не строить серьезные отношения. Чересчур сексуальны Сексуальный макияж и маникюр, яркая помада, высокий каблук и продуманные жесты — вы заранее отточили мастерство соблазнения и теперь используете его без зазрения совести. К сожалению, большинство мужчин такие хищные замашки лишь отпугивают, а вот те, кто поведутся на ваши уловки, очень быстро поймут, что к чему — и очень быстро ретируются. Выбираете провокационные наряды Пока весь мир сходит с ума по нарядам oversize, вы все еще продолжаете приобретать одежду, которая, по вашему мнению, наиболее выгодно подчеркнет вашу фигуру и скроет недостатки. Вам кажется нелепым скрывать то, чем наградила вас природа, вы привыкли выставлять товар лицом, как говорится. Но стоит вспомнить о том, что женщина должна оставаться для мужчины загадкой. И чем больше на ней одежды, тем сильнее ему захочется посмотреть, что же скрыто там внутри. А вот обтягивающие мини-платья, по мнению стилистов, лишают представителей сильного пола воображения и желания вас изучать дальше. Верите в любовь с первого взгляда И хотя вы пытаетесь произвести вид уверенной в себе успешной женщины, в глубине души вы все еще верите в любовь с первого взгляда и готовы влюбиться в каждого красавца, который откроет вам свое сердце и позовет с собой куда-нибудь. Например, на Мальдивские острова. К сожалению, принцев в наше время найти достаточно проблематично, но это не останавливает вас в поисках своего идеала. Нарочито громко смеетесь и говорите невпопад Разумеется, все для того, чтобы обратить на себя внимание как можно большего количества мужчин. Психологи утверждают, что представители сильного пола с гораздо большим интересом будут общаться с веселой дамой, чем с букой, которая шарахается от любой компании. К тому же такие дамы обычно рассеянные: постоянно теряют вещи, забывают номера телефонов, путают номера маршруток или названия станций метро. Смотрите на мужчин оценивающим взглядом Как говорил главный герой в одном известном фильме: «Так смотрят только милиционеры или одинокие женщины… Оценивающе». И действительно, взгляд может очень многое рассказать о человеке. Вы можете скрыть свои эмоции, но вот блеск глаз или потухший взгляд, например, вы не скроете никогда. Одиноких дам выдает ищущий взгляд, который как способен свести с ума, так и подействовать на нервы большинству представителей сильного пола. Поэтому вместо того, чтобы бесцельно разглядывать проходящих мимо мужчин, лучше сосредоточьтесь на одном конкретном объекте и направьте все свои чары на него. Часто гуляете в одиночестве И вовсе не потому, что вам грустно. Напротив! Блуждая по красивым улочкам, вы искренне надеетесь, что какой-нибудь мужчина заметит вас из окна своего автомобиля и пригласит куда-нибудь выпить чашечку кофе. Ну или просто составит вам компанию на прогулке! Подтруниваете над замужними подругами Вы делаете вид, что вам абсолютно все равно, что практически все ваши подруги уже давно счастливы замужем, а вы все никак не можете найти свою вторую половинку. Поэтому встречаясь очередной раз в компании несвободных друзей, вы начинаете ехидно поглядывать на дам, пришедших в компании кавалеров и нарочито громко вздыхать, что теперь они точно не смогут как следует повеселиться. Знаете все сайты знакомств Вы давно блуждаете в Сети и зарегистрированы практически на всех популярных сайтах знакомств. Кто знает, может быть за очередным романтическим ником скрывается ваша судьба? Поэтому вы практически не расстаетесь со смартфоном, чтобы проверить все свои аккаунты и не пропустить какое-нибудь важное сообщение от симпатичного незнакомца. Фото: Shutterstock