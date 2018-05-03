7 биографий известных красавиц, которые стоит прочитать

Как проходило детство Бриджит Бардо? Как Принцесса Диана справлялась с нелюбовью к мужу? И какие события вдохновили Коко Шанель на всю жизнь? Рассказываем, почему эти семь книг могут показаться вам интересными.

Женщина, которая смеясь заявила: моя пижама — это капелька Chanel №5. Женщина, которая поставила под угрозу репутацию президента (впрочем, услугу этой самой репутации она тоже оказала — привлекла к фигуре Кеннеди новые миллионы восторженных глаз). Что мы знаем про Мэрилин Монро? Что она завивала пин-ап локоны каждый день, томно закатывала глаза и играла роли великолепных «блондинок-дурочек». Чего мы не знаем о Мэрилин Монро? О том, как она сходила с ума от чувства одиночества, о желании покончить с собой, о любовных страданиях по мужьям и партнерам. Биография Мэрилин — о том, какой она была женщиной (подчеркиваем, не актрисой). Заготовьте бумажные салфетки — путь Монро трагичен и красив, как и подобает великим.

Автобиография « Одри Хепберн . Жизнь, рассказанная ею самой. Признания в любви»

«Прекрасны те уста, которые часто произносят добрые слова. Прекрасны те глаза, которые стараются видеть в людях одно только хорошее. Стройной будет фигура у того, кто разделит свою еду с голодным. И волосы станут как шелк, если их каждый день будет гладить ребенок», — фраза Одри Хепберн, которую редакторы BeautyHack подумывают записать на потолке офиса. Если вы нас понимаете — отправляйтесь в ближайший книжный. Автобиографию нежной и трепетной актрисы с большим сердцем читать можно только залпом: слова перетекают из одного в другое, а предложения струятся, как шлейфы и воланы Одри от Юбера Живанши (кстати, про дружбу с дизайнером Одри вам тоже расскажет). Важно прочитать тем, кто думает, что Хепберн — это про легкомысленные «Завтраки у Тиффани» и «Римские каникулы».

Автобиография Бриджит Бардо «Инициалы Б. Б.»

Эта женщина — как красная помада Ruby Woo — «вырывала из контекста» всех встречных мужчин. Самых разных: от Сержа Генсбура (параллельно с его сердечной любовью к Джейн Биркин) до романтичного режиссера Жан-Люка Годара. Блондинка с пышными волосами и пышными формами «порхала» по студиям и французским побережьям, и вдруг — удивление — завершила карьеру в 1973 году и посвятила жизнь защите прав животных. Разобраться в ходе мыслей «женщины, которую создал бог» и пересмотреть взгляд на саму себя однозначно помогут «Инициалы Б. Б.». Еще один повод прочитать автобиографию Бриджит: только в этой книге актриса искренне рассказывает о детстве, отношении к женщинам и мужчинам, жизни модели и уроках балета.

Автобиография «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»

Расставание с обожаемым отцом, церковный интернат, особенная сестра и разрывающий душу перфекционизм привели Габриэль не к страданиям, а к вдохновению на всю жизнь. Прочитав эту книгу вы поймете, что каждый твидовый жакет от Коко — драматичная история, которую мадам Шанель пережила вместе с иголкой и ниткой (к сожалению, нынешний креативный директор бренда, Карл Лагерфельд , не имеет ничего против конвейерного пошива). Узнаете ли вы что-то новое о Шанель, если смотрели все документальные фильмы? Узнаете: о том, кем были родители Боя, главной любви Габриэль за всю жизнь. Посмотрите новыми глазами на безумного дворянина Этьена и влюбитесь в важные волевые мысли Коко Шанель. Читать каждой девушке!

«Не уверена, что высшее проявление ума — это доброта. Добряки бывают и набитыми дураками», «Мужчинам всегда нравились красивые фигуры. Я не думаю, что балерины покоряли их своим умом», — за эти фразы мы готовы поклониться граффити «лебединой» Майе на Большой Дмитровке. Еще лучше — присесть на скамейку в сквере Плисецкой вместе с автобиографией «золотой» российской балерины. Почему вам важно знать про Майю все? Потому что она провела модерн за руку на российскую балетную сцену, потому что она всегда умела жертвовать лишним (неважно, куском пирога или деньгами), потому что танцевала каждый акт как последний. Мемуары «белого лебедя» — сокровище, которое следует изучать снова и снова.

«Принцесса Диана. Жизнь, рассказанная ею самой»

Принцессу Диану принято ставить в один ряд с Матерью Терезой, но так ли чиста ее совесть? Вопрос не богохульный, он трезвый и нуждается в вашем мнении. Чтобы его составить — прочитайте автобиографию принцессы вдоль и поперек, изучите ее знаменитые цитаты и рвитесь в бой с личными выводами (никогда не поздно продемонстрировать окружающим ваши знания). В «Жизни» принцесса рассказывает и о том, как боролась с нелюбовью к мужу — важная тема для наших дней.

Почему эту биографию нужно читать, если ее написала не Каллас? Потому что Клод Дюфрен — был близким другом и соратником Марии (верим в каждое слово).

Кстати, в книге Клод описывает, ка познакомился со смешливой гречанкой из Бруклина. Когда переплет подходит к концу, вам хочется петь — не так уж и важно, «Паяцы» или «Земфиру» — важно, что Каллас была настолько свободной, что и нас освобождает от реальности вмиг.