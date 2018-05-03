Сорняки вместо роз продают дачникам интернет-магазины

Вот и я купилась на красивую картинку. Еще в феврале увидела в интернете фотографию розы, чьи лепестки переливаются всеми цветами радуги.

В популярном интернет-магазине заказала две упаковки таких «цветиков-семицветиков», к тому же продавец на ломаном русском клятвенно уверял, что всхожесть семян свыше 90%.

Заветные зернышки пришли упакованными в обычные полиэтиленовые пакетики, что сразу насторожило. При детальном рассмотрении половина из них оказалась непригодна, и вообще внешне напоминала гречку. В итоге из посеянных 50 семян взошло лишь одно. С присущим оптимизмом стала ждать появления первых листиков. Каково же было мое негодование, когда забежавшая на чай бабушка с удивлением воскликнула: «Зачем ты выращиваешь сорняк? Это же акация какая-то!» Казалось бы, потратила мелочь, а сколько таких же доверчивых дачников, как я, отдали за непригодные семена деньги и, разочаровавшись, просто махнули рукой?

«Нужно внимательнее читать, на некоторых пакетиках написано «всхожесть до 90%», а люди понимают как 90%, — говорит Евгений КАЗАНЦЕВ , эксперт по защите прав потребителей. — Доказать это соответствие очень тяжело, всхожесть зависит и от почвы, и от полива. Чтобы выявить причину проблемы, нужно делать контрольный посев, экспертизу, но это дорогостоящее дело. Как раз из-за этого проблема и возникает: недобросовестные продавцы и производители семян специально пользуются тем, что у нас нет защищенности законом в таких сложных ситуационных моментах». Кроме цветов всевозможных и невозможных окрасок, продавцы в интернете сулят и фантастический урожай экзотических овощей: черных помидоров по 20 штук на ветке, прозрачных огурцов размером с ребенка и фиолетовых арбузов, но что из этого вырастет, непонятно.

Какая экзотика растет в Сибири?

И все же, покупая семена даже в наших специализированных магазинах, нужно быть настороже. Семена продаются в различных упаковках — в бумажных или полиэтиленовых пакетиках, в фольге, но все они должны иметь информацию о сроке годности, номере партии, массе семян в граммах, логотип компании-производителя, его контактные данные и сведения о госстандарте. «Можно обратиться по указанному телефону и адресу в конкретную семенную компанию, спросить номер и дату удостоверения на эти семена, — говорит и. о. заведующего кафедрой селекции, генетики и лесоводства НГАУ доцент Оксана ПАРКИНА. — Это право покупателя. Сколько хранятся семена — зависит от культуры, некоторые могут храниться, не теряя семенных качеств, и 6, и 8 лет. Это все исключительно биологические особенности культуры. У нас есть утвержденный государственный реестр селекционных достижений, которые допущены к использованию на территории Российской Федерации. И в соответствии с этим реестром по каждой культуре существует перечень сортов, которые рекомендованы, они действительно проверены и в наших условиях будут произрастать. А при заказе из интернета вообще нет никаких гарантий ни на посевные качества, ни на соответствие видовой принадлежности».

Некоторые редкие виды растений можно вырастить и в наших суровых сибирских условиях, но покупать экзотические семена нужно в специализированных учреждениях, например в Ботаническом саду СО РАН , где есть отдел интродукции, изучающий и адаптирующий к нашему климату необычные овощи и фрукты. «Если есть особенности сорта — по нетипичной окраске, например, вырастить их могут и обычные дачники. Это сортовой признак, и при тех рекомендациях, которые даются, их можно вырастить», — поясняет доцент кафедры селекции и генетики аграрного университета.

F1 и прочие хитрости

Многие дачники по старинке сохраняют семена уже проверенных томатов и огурцов, высушивая прошлогодний урожай, и делают это из года в год. Но не со всеми плодами такой способ сработает. Например, покупая семена в магазине, нужно обратить внимание на упаковку: если стоит обозначение F1, значит, перед нами гетерозисные гибриды. Эти семена не имеет смысла вообще пересевать, они теряют все свои качества при последующем посеве. Если вам пришелся по душе такой гибрид, придется купить эти семена заново в следующем году.

Некоторые упаковки пестрят зазывающими надписями: «Двойной пакет для двойной защиты», но это лишь маркетинговый ход. Да, семена должны быть защищены от влаги и сырости, но одного качественного пакета им вполне достаточно, и дачники частенько переплачивают за второй, бесполезный.

Очевидный и немаловажный факт: качество семян не зависит от красивой фотографии на упаковке. Некоторые фирмы фасуют семена как в бумажные белые пакетики без картинки, так и в красочную упаковку. Семена одни и те же, а цены различаются в несколько раз.