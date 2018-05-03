Стратегия и тактика прополки

Нет занятия более утомительного, однообразного и безнадежного, чем прополка грядок и цветников. Но так ли все безотрадно на самом деле? Выход есть!

Нет занятия более утомительного, однообразного и безнадежного, чем прополка грядок и цветников.

Наши локальные войны с сорняками за территорию ведутся неравными силами. Потому что их много, а нас мало, к тому же зеленые захватчики вооружены колючками, шипами, острыми, как бритва, листьями, ядовитыми соками и часто довольно опасны. Поэтому сражаться с ними надо не числом, а умением.

1. Обработка почвы

Чтобы не ставить свои посадки в заведомо невыгодные условия конкуренции с сорными травами, а самим не убивать время на прополке, надо начать с самого начала — с подготовки земли для посадок.

Корни мяты — полезного и ароматного сорняка — могут достигать 10 м.

Корни мяты — полезного и ароматного сорняка — могут достигать 10 м Многие сторонники органического земледелия перешли к безотвальному способу обработки почвы. При нем почву никогда не перекапывают (за исключением первоначальной обработки), а только рыхлят с помощью мотыги или плоскореза. При таком способе семена сорняков не выносятся на поверхность, а значит, и не вырастают, а те, что приносит ветер, не способны нанести серьезного вреда.

2. Высокие грядки

Чтобы земля не затаптывалась и не оседала, сделайте высокие и огражденные грядки.

Поднятые грядки, обложенные камнем, выглядят декоративно и защищают от сорных трав.

Для рамок подойдут доски, кирпичи, плитка, пластиковые бордюрные ленты. Последние удобно заглублять в почву, чтобы не позволить корневищным сорнякам пробраться на грядку под землей.

3. Мульчирование

Дорожки между грядками лучше засыпать рыхлой мульчей — гравием, щепой, корой, а вниз подстелить картон, пленку или геотекстиль, — тогда у сорняков не будет ни малейшего шанса пробраться из междурядий на грядки. Таким же образом можно защитить от сорняков почвопокровные растения (седумы, молодила, тимьяны, шиловидные флоксы и гвоздику), растущие в гравийных садиках или на каменистых горках:

Освободите почву от сорняков.

Накройте пленкой, газетами или картоном.

Поверх насыпьте слой почвосмеси, соответствующей требованиям будущих жильцов.

Промежутки между растениями заполните неорганической (гравий, галька, гранитная крошка, керамзит) или органической (щепа, кора, шишки, скорлупа) мульчей.

Мульчирование — один из самых надежных способов подавления сорняков. Прорастающие семена лишаются света, без которого растения развиваться не в состоянии. В качестве мульчи могут выступать многие материалы: компост, перегной, торф, биогумус, сено, солома, бумага, скошенная и выполотая трава, опавшие листья, сосновая кора, скорлупа яиц или орехов.

Слева: В качестве мульчи могут выступать многие материалы. Справа: Соломенная мульча защитит посадки от нежелательных соседей — сорняков.

Справа: Соломенная мульча защитит посадки от нежелательных соседей — сорняков Но выбирать мульчу надо с умом. Например, сосновая кора и торф очень закисляют почву, поэтому для хвойных и вересковых растений подходят идеально, а вот для тех, что предпочитают нейтральную кислотность, их лучше не использовать.

Слева: Сосновой корой мульчируйте растения, которые любят кислые почвы. Справа: Спанбонд и другое нетканое полотно хороши для мульчирования.

Кроме того, есть опасность занести с мульчей (и с органическими удобрениями) семена сорных трав, если использовать для этой цели некачественный (незрелый) компост, перегной, торф. Поэтому:

Во-первых, никогда не выкладывайте в компост цветки сорных растений — у многих семена способны дозревать и в срезанном виде.

Во-вторых, если не уверены в качестве субстрата, его можно проверить: весной полейте компостную кучу или перегной водой и накройте полиэтиленовой пленкой. Если через несколько дней все покроется дружными всходами, значит, засорено сильно. В этом случае надо дать возможность субстрату дозреть, ускорив процесс обработкой ЭМ-препаратами.

В компост не должны попадать цветки сорняков: многие из них могут дозревать и в срезанном виде.

В компост не должны попадать цветки сорняков: многие из них могут дозревать и в срезанном виде Совет: чтобы не занести сорняки, мульчируя междурядья скошенной или выполотой травой, используйте только нецветущие и уже подсушенные растения или выкладывайте их на грядки только в теплую и обязательно сухую погоду. Из неорганических материалов в качестве мульчи для садовой земляники используйте черный геотекстиль. Его можно применять и для других теплолюбивых культур (овощей и цветов), ведь помимо подавления сорняков черная пленка еще и согревает землю.

4. Гербициды

Если превентивные меры не помогают, призовите на помощь гербициды — химические препараты, предназначенные для борьбы с агрессивными сорняками, которые бывают избирательного и широкого спектра действия. Один из самых популярных называется «Раундап», что в переводе с английского означает круговая оборона. Есть и множество других, различающихся по названию, но созданных на основе одного и того же вещества — глифосата. Производители уверяют, что новейшие препараты не оказывают вредного влияния на окружающую среду, на насекомых, на рыб в водоемах и не накапливаются в почве. Насколько можно доверять этим утверждениям, каждый решает сам. Важно: применяя гербициды даже не на грядках, а точечно — на газонах, в цветниках и на дорожках, надо обязательно помнить, что это все же сильное токсичное вещество, и действовать строго по инструкции, обязательно соблюдая все меры предосторожности. Совет: справиться с сорняками, лезущими из щелей на дорожках и замощенных площадках, можно и с помощью кипятка или крепкого раствора соли и уксуса.

5. ЭМ-препараты

Не хотите сражаться с сорняками химическим оружием, но нуждаетесь в очистке от травы достаточно большой территории (например, междурядья грядок или осваивание нового участка)? Используйте бактериологические, а точнее ЭМ-препараты. Для этого сорняки надо подрезать острой тяпкой или плоскорезом, а затем полить участок сильно разведенным раствором (1:100) ЭМ-препарата (например, «Байкала»). В результате оставшаяся в почве корневая система подвергается атаке микроорганизмов и быстро перерабатывается ими. Важно: проводить такую обработку лучше всего осенью, то есть заблаговременно, чтобы не подвергать опасности культурные посевы.

6. Смешанные посадки

Уменьшить количество сорняков помогут смешанные посадки (совместное выращивание на одной грядке овощей, ягод и трав), где растения-уплотнители (или соседи, как их еще называют) выполняют роль живой мульчи.

Уменьшить количество сорняков помогут смешанные посадки (совместное выращивание на одной грядке овощей, ягод и трав), где растения-уплотнители (или соседи, как их еще называют) выполняют роль живой мульчи.

Уменьшить количество сорняков помогут смешанные посадки (совместное выращивание на одной грядке овощей, ягод и трав), где растения-уплотнители (или соседи, как их еще называют) выполняют роль живой мульчи Смешанные посадки, где мирно соседствуют ягоды, овощи и цветы, — надежная защита от сорняков-захватчиков.

Смешанные посадки — надежная защита от сорняков-захватчиков

Смешанные посадки — надежная защита от сорняков-захватчиков Хотите сдержать разрастание сорных растений в цветниках — используйте уплотненные посадки без пустых мест. Если многолетники недостаточно разрослись, сажайте между ними весенние луковичные и однолетники. Уплотненные посадки в цветнике, где нет ни метра свободной земли, смотрятся очень эффектно.

Уплотненные посадки в цветнике, где нет ни метра свободной земли, смотрятся очень эффектно.

Уплотненные посадки в цветнике, где нет ни метра свободной земли, смотрятся очень эффектно Важно: однолетники удобнее высаживать готовой рассадой, а луковичные — в контейнере (опять же меньше хлопот с прополкой). Контейнерные посадки также ограничат разбег культурных агрессоров (злаки, осоки, мята, полынь). Текст: О. Уварова. Фото: С. Калякин, О. Уварова, Legion-Media, living4media/Great Stock!/Fotodom.ru.