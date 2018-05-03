Май в Волго-Ахтубинской пойме: жужжит, цветет и пахнет

Четыре выходных дня позади, и волгоградцы снова вернулись в будни. Майские праздники — как маленький отпуск: быстро промелькнули, но зато есть что вспомнить.

Пойма уже вовсю цветет

Любители активного отдыха снова собрали компанию единомышленников и прокатились на велосипедах в Волго-Ахтубинскую пойму, не забыв по пути сделать несколько снимков цветущей, поющей, жужжащей и спешащей жить природы.

Кругом кипит жизнь и работа

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Ерик Верблюд разлился, как и всегда в это время

Залито поле за хутором Бобры

И рыбаки тут как тут Пойма полна жизни и красоты

Часто встречаются тюльпаны

И даже редкие черные тюльпаны попали в объектив

Удалось встретиться взглядом и с фиолетовым шмелем-плотником

Жук-гурман ест лепесток тюльпана

Птицам в хлопотах некогда пугаться людей

Даже вечно тревожной сороке не до фотографа

Непревзойденная гармония природы

Яркие тюльпаны — как брызги краски

Цветов хватит на всех

А кто-то слегка призадумался среди общей суеты

Мамаев курган на фоне разлива выглядит еще прекраснее

Умиротворяющий вечерний свет