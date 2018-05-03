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Май в Волго-Ахтубинской пойме: жужжит, цветет и пахнет
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Май в Волго-Ахтубинской пойме: жужжит, цветет и пахнет 

v1.ru 25 минут назад
Фото: v1.ru
Четыре выходных дня позади, и волгоградцы снова вернулись в будни. Майские праздники — как маленький отпуск: быстро промелькнули, но зато есть что вспомнить.
Пойма уже вовсю цветет
Любители активного отдыха снова собрали компанию единомышленников и прокатились на велосипедах в Волго-Ахтубинскую пойму, не забыв по пути сделать несколько снимков цветущей, поющей, жужжащей и спешащей жить природы.
Кругом кипит жизнь и работа
Смотрите уже по-летнему теплый и яркий фоторепортаж на нашем сайте.
Ерик Верблюд разлился, как и всегда в это время
Залито поле за хутором Бобры
И рыбаки тут как тут  Пойма полна жизни и красоты
Часто встречаются тюльпаны
И даже редкие черные тюльпаны попали в объектив
Удалось встретиться взглядом и с фиолетовым шмелем-плотником
Жук-гурман ест лепесток тюльпана
Птицам в хлопотах некогда пугаться людей
Даже вечно тревожной сороке не до фотографа
Непревзойденная гармония природы
Яркие тюльпаны — как брызги краски
Цветов хватит на всех
А кто-то слегка призадумался среди общей суеты
Мамаев курган на фоне разлива выглядит еще прекраснее
Умиротворяющий вечерний свет
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