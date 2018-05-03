Пышка Коллинз в красном купальнике бегает по пляжу

Звезда американских реалити-шоу воспроизвела легендарную сцену «Спасателей Малибу».

Ай да Джемма! В свои 37 лет знаменитость, которую многие полюбили не только за веселый нрав, но и за пышные формы, не постеснялась привлечь к себе внимание на пляже смелым выходом. Для водных процедур она выбрала красный купальник, вошедший в историю моды, тот самый, в котором Памела Андерсон проводила в культовом телесериале спасательные операции на пляже в Малибу. И знала ведь мисс Коллинз, что будут сравнивать с телеиконой, и все равно рискнула!

Move over PAMMY … coming soon … @boohoo

Публикация от Gemma Collins (@gemmacollins1)

24 Апр 2018 в 11:49 PDT И тоже не осталась без мужчин, которые не прочь довериться такой «спасательнице»: компанию знаменитости составляют два мускулистых красавца в шортах в тон. Выглядела она при этом ничуть не хуже великолепной Памелы, которая в свои 50 лет уже не часто радует поклонников подобными смелыми выходами на пляж.

Памела Андерсон в легендарном купальнике: сравните Джемму Коллинз с оригиналом

Тем временем Джемма даже объяснила свой поступок. «Одна из главных целенй моей жизни — показать, что женщина должна и может чувствовать себя комфортно и уверенно, неважно, какой размер она носит. Я хочу донести эту мысль до всего мира. Уже давно немодно и глупо стыдиться своего тела», — цитирует ее The Sun.

Принять участие в опросе «Кто в культовом купальнике выглядит привлекательнее?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Звезда реалити-шоу поправилась на 10 размеров из-за хейтеров

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