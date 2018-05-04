Найден многодетный отец, пропавший в Прикамье месяц назад

Найден житель Нытвенского района Пермского края, который 5 апреля поехал в Пермь, и пропал без вести.

«Через месяц поисков он сам вернулся домой. Мужчина здоров, никаких ЧП с ним не произошло. Он пояснил, что всё это время был у друга в краевой столице», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, после приезда в Пермь последним его видел брат. Тогда 34-летний нытвенец сел в трамвай и поехал в направлении Мотовилихинского района. Всё это время дома его ждели жена и пятеро детей.