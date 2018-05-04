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Найден многодетный отец, пропавший в Прикамье месяц назад
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Найден многодетный отец, пропавший в Прикамье месяц назад 

АиФ Пермь 58 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Найден житель Нытвенского района Пермского края, который 5 апреля поехал в Пермь, и пропал без вести.
«Через месяц поисков он сам вернулся домой. Мужчина здоров, никаких ЧП с ним не произошло. Он пояснил, что всё это время был у друга в краевой столице», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, после приезда в Пермь последним его видел брат. Тогда 34-летний нытвенец сел в трамвай и поехал в направлении Мотовилихинского района. Всё это время дома его ждели жена и пятеро детей.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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