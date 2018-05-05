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«Присоединяйтесь»: волонтеры выйдут на поиски пропавшего в Прикамье дальнобойщика Ильи Лосимовича
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«Присоединяйтесь»: волонтеры выйдут на поиски пропавшего в Прикамье дальнобойщика Ильи Лосимовича 

59.ru 5 мая 2018
Фото: 59.ru
Поисковые отряды и добровольцы снова выйдут на поиски дальнобойщика из Екатеринбурга Ильи Лосимовича, который пропал в Прикамье в начале марта. Поучаствовать в прочесывании местности приглашают всех, у кого есть свободное время.
— Сбор добровольцев состоится завтра, 6 мая в 9 утра у отдела полиции Чернушки на улице Нефтяников, 3Б, — рассказал корреспонденту 59.ru координатор поисков Михаил. — Искать Илью будем за городом, прочешем территорию от деревни Ракино до поселка Осиновая гора, захватим также поселок Каменные ключи, в очередной раз заглянем на полигон переработки нефтеотходов и на заброшенный карьер по добыче песка.
Всем желающим помочь в поиске Ильи Лосимовича рекомендуют надеть резиновые сапоги, непромокаемую одежду, головной убор и яркий жилет, а также взять с собой свисток, фонарь, полностью заряженный телефон, рацию, нож, спички или зажигалку, термос с чаем или кофе, перекус и средство для защиты от клещей.
Ранее родственники рассказали, что машину Ильи нашли на трассе рядом с Чернушкой, но молодого человека в ней не было.
Рост Ильи около 175 сантиметров, телосложение спортивное, волосы тёмные. Молодой человек был одет в белую тёплую кофту, темно-синий пуховик, чёрную шапку, джинсы и кеды. Всех, кто знает, где может находиться Илья, родственники просят звонить по телефону: 8 912-275-78-80.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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