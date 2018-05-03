В Прикамье месяц разыскивают пропавшего многодетного отца

Почти месяц в Пермском крае разыскивают пропавшего без вести Алексея Чуркина. 34-летний мужчина ушёл из дома в посёлке Уральский Нытвенского района ещё 5 апреля. С тех пор о его судьбе мало что известно.

В день своего исчезновения отец пятерых детей отправился в Пермь и остановился ночлег у своего родственника. Последним Алексея Чуркина видел брат. С его слов мужчина сел на трамвай, который идёт из микрорайона Балатово в сторону Мотовилихи и больше его никто не видел. В соцсетях в последний раз мужчина был 5 апреля, в день своего исчезновения.

Дома Алексея ждут жена и дети, они ищут отца и мужа с помощью соцсетей. Ещё супруга написала заявление о розыске. Если кому-то что-либо известно о судьбе пропавшего мужчины, родные просят позвонить в полицию.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в синюю куртку тёмно-серые штаны и тёмно-синие кроссовки.