В Нижнем Новгороде не хватает молодёжных пространств

В Нижнем Новгороде в настоящее время действуют 10 молодёжных пространств, и всего 2 из них — бесплатные (ДК «Полиграф» на Варварской и Молодёжный центр Автозаводского района). Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 заявила Александра Блохина, руководитель Автозаводского отделения «Молодой Гвардии».

По мнению Блохиной, наличие молодёжного пространства, особенно — бесплатного для посетителей, позволит городской молодёжи реализовать потенциал, создать новые общественные проекты, интересно и эффективно проводить досуг. Кроме того, на этих площадках можно проводить профориентационную работу и иные профильные мероприятия для старшеклассников и молодёжи. Блохина считает, что необходимы общегородские площадки и локальные — в районах города.

Молодежное пространство — это уникальная среда, созданная для раскрытия и развития потенциала каждого, площадка для отдыха и досуга молодежи всех возрастов.