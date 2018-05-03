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В Нижнем Новгороде не хватает молодёжных пространств
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В Нижнем Новгороде не хватает молодёжных пространств 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде в настоящее время действуют 10 молодёжных пространств, и всего 2 из них — бесплатные (ДК «Полиграф» на Варварской и Молодёжный центр Автозаводского района). Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 заявила Александра Блохина, руководитель Автозаводского отделения «Молодой Гвардии».
По мнению Блохиной, наличие молодёжного пространства, особенно — бесплатного для посетителей, позволит городской молодёжи реализовать потенциал, создать новые общественные проекты, интересно и эффективно проводить досуг. Кроме того, на этих площадках можно проводить профориентационную работу и иные профильные мероприятия для старшеклассников и молодёжи. Блохина считает, что необходимы общегородские площадки и локальные — в районах города.
Молодежное пространство — это уникальная среда, созданная для раскрытия и развития потенциала каждого, площадка для отдыха и досуга молодежи всех возрастов.
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