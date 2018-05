Испытание воли. Как перестать бороться со стрессом и победить его

Около 40% женщин теряют сон из-за стресса на работе, свидетельствует исследование кадровой компании Accountemps. Огромная нагрузка, напряженные отношения со стороны коллег, поток непредвиденных рабочих проблем стали причиной их бессонницы.

Корреспондент Forbes Woman побеседовала с женщинами-предпринимателями и топ-менеджерами, для которых стресс стал перманентным состоянием. «Если вы предприниматель, или топ-менеджер, — говорит Евгения Дворская, основатель HR-tech сервисов JungleJobs, Sever.AI. — вы априори живете в стрессе». Наталья Папкова, директор по персоналу компании Whirlpool Corporation в России и странах СНГ уверяет, испытание стрессом для мужчин и женщин имеет разную природу. Чтобы соответствовать принятому в корпоративном мире имиджу успешного лидера — независимого, влиятельного, компетентного — женщина-руководитель начинает работать в режиме «делать все вдвое лучше мужчин, чтобы заслужить хотя бы половину признания», и в итоге получает не только стресс, но и становится осуждаема за «мужское» поведение и мужчинами, и женщинами, объясняет она. Но минимизировать уровень стресса на работе все-таки можно, признаются они. Для этого нужно перестать с ним бороться, и начать работать.

Евгения Дворская, основатель HR-tech сервисов JungleJobs, Sever.AI — Для меня одним из самых сильных стрессов на работе, стал кассовый разрыв. На тот момент я была новичком в предпринимательском деле. Инвестиции закончились, в ноль не успели выйти с разрывом в два месяца. Выход — резать «косты», сокращать зарплаты, срочно искать займы и договариваться со всеми вокруг — с клиентами, чтобы заплатили раньше, с сотрудниками, чтобы не паниковали, с инвесторами или банками, что срочно нужны деньги. И собственно, неприятность ситуации случается не тогда, когда это все происходит, а когда все, на кого ты надеялся, не могут тебе помочь, потому что у них свои обстоятельства. И вот тут ты понимаешь степень нависшей угрозы.

Как уходил тот стресс, и что использовала для выхода из него — наверное, просто вставала каждое утро и приезжала на работу с позицией «делай, что должен, и будь, что будет». И просто делала: звонила, писала, говорила. Но, если вернуться к тому, что стресс для управленца — это постоянная величина, то антистресс у меня — это тайский бокс, живопись, массажи и другие телесно-ориентированные практики (так как уже научно доказано, что стресс остается в теле).

Екатерина Дорожкина, сооснователь и управляющий партнер Starta Ventures

— Выработать выносливость к стрессу можно, пробуя новые и не близкие активности — когда вы выходите из зоны комфорта, учитесь новому, преодолеваете себя и полностью освобождаете и переключаете мысли. Я пришла к этому еще 10 лет назад, когда работала в Москве во французском фармацевтическом холдинге Servier. Разрядка напряжения от корпоративной эпопеи была мне просто необходима. Решила начать вязать — на первый взгляд, скучное занятие, к которому чаще всего приходят на пенсии. Но почему бы и нет? Я нашла близлежащий магазин в торговом центре напротив офиса, где продавались крючки и все принадлежности, сходила на разведку и подружилась с дамой, которая владела магазинчиком, — она согласилась учить меня вязанию. Нескольких недель вместо ланча я проводила за вязанием у нее в магазине. Действительно, это оказалось вполне расслабляющим мозг и нервную систему занятием.

Наталья Папкова, Директор по персоналу компании Whirlpool Corporation в России и странах СНГ — Мой муж, работа которого «состоит» из стрессов, приучил меня к вытеснению мыслей о сложных ситуациях экстремальными путешествиями. Раз в год мы отправляемся в малообитаемые и малопригодные для цивилизованной жизни места вместе с нашими друзьями. В таких экспедициях ты сталкиваешься с местными жителями, стихией, самые простые ресурсы — сон, вода, чистое белье и тепло — становятся дефицитом. Ты погружаешься в дикую природу, и через яркие тактильные и визуальные впечатления познаешь мир, который в одном с тобой веке живет по другим, непривычным правилам. После недели «другой» жизни, ты возвращаешься к тому, что еще вчера казалось рутиной, и находишь в себе новый резерв сил, чтобы изменить свое отношение к ней. И отпустить.

Если вы не сторонник экстремального отдыха, попробуйте silent retreat — курорты, где ты можешь позволить себе главную роскошь — время для себя. Там нельзя говорить и шуметь, зато можно рефлексировать и познавать себя. Например, рисовать — выплескивая свои эмоции через образы. На отдыхе гость может выбрать одно из 100 эфирных масел, каждое из которых работает с разными психологическими проблемами и страхами. После таких «путешествий к себе» учишься балансировать свой эмоциональный фон, а не выплескивать его на других, повышая уровень стресса (повышая уровень адреналина, кортизола, пролактина).

— Если же уровень стресса зашкаливает, с ним нужно работать — именно работать, а не бороться. Например, один из самых простых кейсов по ежедневному снижению стресса — переключение внимания. Каждый день нужно находить несколько минут, которые вы проведете вне круга своих рабочих задач. Почему это важно? Стресс истощает наши силы: появляется усталость от принятия решений. Поэтому я стараюсь вернуть себе баланс и найти что-то, что меня подзарядит и заставит переключиться. Например, я закапываюсь в цифрах: смотрю статистику, изучаю тренды, читаю исследования. А недавно даже прошла курсы визажа. Отлично разгрузилась, кстати.

— В последней компании, где я работала, должность гендиректора занимал экспрессивный мужчина, который часто срывался на крик и импульсивные решения в стиле «рубить с плеча». Я проводила обычную встречу с руководителями, посреди которой ворвался генеральный, и начал орать на всех присутствующих по какому-то пустяку. Впервые в моей жизни в рабочей ситуации человек врывается в переговорку и неконтролируемо кричит на каждого из присутствующих по очереди. Помню, что дождалась, когда он закончит, взяла сумку и пальто, села в машину, доехала до набережной, припарковалась и покричала в машине. Это был безопасный для других и потому не худший вариант выразить переполняющие меня эмоции.

Полина Селиверстова, управляющий партнер компании «Собе-Панек и Партнеры»

— Мое отношение к стрессу изменилось, после того как ко мне в руки попала книга This Book Will Make You Calm, Jessamy Hibberd (Эта книга сделает вас спокойным). Конечно, я не стала супер спокойной и не перестала нервничать во время сложных ситуаций. Но книга смогла изменить мое мышление — не принятие стресса или депрессии, а поиск возможностей, как с ним справиться. Автор классифицирует стресс на несколько видов: что такое stress (стресс), что такое anxiety (тревога), что такое worry (беспокойство), и объясняет как контролировать каждое из них, и избавиться от мыслей категории «а что если». Если тебя одолевает тревога, надо мысленно нарисовать в голове диаграмму, с какой вероятностью произойдет то или иное событие. Например, ты боишься провалиться на топовом собеседовании — нужно в голове представить худший, лучший и промежуточный варианты, и приписать всем им проценты. В каких-то ситуациях это работает потрясающе — понимаешь, что шанс выступить плохо минимален.