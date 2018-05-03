Еще 5 лайфхаков, как сохранить отношения в сложный период

Весной обостряются все проблемы. В отношениях все тайное становится явным. Усталость от зимы, холода и серого неба, отсутствие витаминов, насыщенные трудовые будни –все дает о себе знать. До летнего отпуска далеко, а любимый уже раздражает. Может, все-таки для начала нужно разобраться в себе?

Займитесь собой

Нет ничего милее воркующей девушки, рассказывающей увлеченно о том, какие маленькие приключения случились с ней за день. Маникюр, косметолог, результаты анализов для определения нехватки витаминов (просто так витамин D, кстати, пить нельзя) или генетического состояния кожи. Может, новый спортивный комплекс вместо надоевшей гонг-медитации? Или спортивное питание на дом? Мир дарит столько новых возможностей и увлечений, которые и отвлекут, и здоровье, а вместе с ним и расшатанную психику, поправят. У вас появятся новые друзья или новые темы для обсуждения со старыми друзьями. Вы уже скачали приложение, которое считает, сколько надо пить воды? Еще нет? Скорее!

Определитесь с главной целью

Так часто нам не хватает 5 минут тишины, когда можно, просто уставившись в окно, подумать над смыслом. Например, смыслом отношений. Если вы понимаете, что вы подошли друг другу по самому важному для вас критерию — остальное неважно. Если наоборот, есть что-то, с чем вы просто не можете смириться, а поменять это невозможно — остальное неважно. Представьте ваши отношения через год, три, пять, десять лет. Грустно вам, что его больше нет с вами? Если бы вы загадали идеальные отношения, там бы был он или кто-то другой? Пожалуйста, найдите эти 5 минут для важных размышлений только после хотя бы двухнедельной работы над собой из пункта один. В состоянии отсутствия равновесия все кажется искаженным, принятые решения могут быть неверными, а последствия — плачевными. Хотя, все то, что твое — всегда будет твоим.

Выберете инструменты

Прежде чем начать строить дом, вы выбираете материал, из которого он будет построен — например, из кирпича или бруса. Для того, чтоб повесить на стену картину, необходим молоток и гвоздь. В отношениях чуть-чуть сложнее, но с помощью простых инструментов можно достичь мастерства. Пусть такими инструментами станут короткие разговоры о душевном состоянии; я-послания, когда вы говорите, чего вам сейчас действительно хочется; стоп-фразы, тушащие скандал в самом начале. Пусть, он 20 раз не сделает чего-то, похвалите его за тот единственный раз, когда он что-то все-таки сделал. Конечно, может показаться, что это очень тяжело. Но нервы точно будут целее. Как и отношения. Начинаем сегодня же!

Займитесь отношениями

Сделайте еще одну попытку все наладить. Попробуйте увидеть вашего партнера с другой стороны. Не привычного и опостылевшего, а того, в которого вы влюбились. Может быть, яркого, интересного, энергичного, удивляющего и мечтающего, с отличным чувством юмора и бесконечной чередой подарков. Может, загадочного, немногословного, но с такими горячими объятиями. Я верю, что мужчина без женской энергии и любви чахнет. И только мы, отдав ее, можем запустить «обмен», с каждым новым витком достигая все больших удовольствий — и физических, и духовных. Вместо того, чтоб концентрироваться на негативном, запустите личный марафон, где будете замечать только хорошее. Обратите внимание на то, как он хорошо выглядит. Придумайте новый формат свидания или удивите его чем-то, что может быть ему интересно. Как усердно и с удовольствием вы занимались собой в пункте один, также займитесь отношениями! Ах, совсем не хочется? Тогда еще раз нанесите маску из куркумы и запишитесь к стилисту.

Подумайте про любовь

Найти иголку в стоге сена и правда сложно. Особенно, если сено попало под одежду, в обувь и колет так, что хочется закричать во всю глотку от обиды, боли и невозможности что-то поменять. Весь фокус — на сене (в данном случае — на проблемах). Но иголка все-таки есть. И, говоря об иголке, я говорю о любви. Когда вы вдруг осознаете, что он вас любит несмотря ни на что, прочувствуете благодарность за сложившуюся ситуацию, вас «отпустит». Может, ваши отношения исчерпали себя, может, вам необходимо сделать какой-то неожиданный рывок, может, что-то еще. Но действовать надо, когда ваше сердце спокойно, а не когда на душе скребут кошки. В какой бы вы ни были ситуации, я уверена, что вам есть за что благодарить эту жизнь. Так поблагодарите!