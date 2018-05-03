Британцы отправились с детьми в кругосветное путешествие на яхте

Кому из нас не хотелось бросить все дела и отправиться путешествовать по миру? Вот и семейная пара из Великобритании решила броситься «в омут с головой». Они купили яхту, и, подхватив детей, отправились на ней колесить по миру.

49-летний Алан и 47-летняя Иренка Вуд вместе уже 15 лет. Когда-то они были капитанами на прогулочных яхтах, но поженившись и родив троих детей, осели дома. Но мечты о дальних странствиях не давали им покоя. По словам супругов, 10 лет они экономили на всем и старались заработать, где только можно. В итоге они смогли собрать 130 тысяч евро и приобрести поддержанную супер-яхту, которую после сами «довели до ума».

Осенью прошлого года Алан и Иренка продали все вещи, сдали свой дом в аренду и забрали 11-летнюю Роуэн, 8-летнего Дэрроха и 6-летнего Йевана из школы. Теперь дружное семейство ждали приключения, а первую зиму они решили провести на греческих островах. По словам Алана и Иренки, первый опыт был достаточно сложным. С неба лил бесконечный дождь, море штормило и было очень холодно. На головы всего семейства Вуд постоянно обрушивались то одни, то другие проблемы. Однако все путешественники считают, что это только еще больше их сплотило и сделало крепче духом.

Алан и Иренка признаются, что сложнее всего дело обстоит с домашним обучением детей. По словам супругов, когда у детей нет мотивации в виде школы и учителей, их очень трудно заставить учиться. «Однако каждое наше новое приключение, новое место, в котором мы оказываемся, — это потенциал для обучения. Каждый человек, с которым мы знакомимся, рассказывает какую-то историю, учит нас чему-то новому или делится какой-то мудростью», — считают супруги Вуд.

Также Алан и Иренка признаются, что некоторые окружающие называют их эгоистами, которые ради собственных желаний оторвали своих детей от привычного образа жизни. Но Вуды считают, что такая жизнь, которую сейчас ведут Роуэн, Дэррох и Йеван, сделают их сильнее, успешнее и самостоятельнее. В данный момент семья путешественников планирует отправиться в сторону остальных греческих островов, которые они еще не осмотрели. А после Вуды хотят посетить Италию, Францию, Испанию, а также Канарские острова. В будущем же покорители морей мечтают поплыть в сторону Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

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