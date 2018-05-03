Традиционные и необычные способы посадки картофеля

Начало мая в наших краях — традиционное время посадки картофеля. Так что самое время подумать, каким способом сажать его на этот раз, ведь в последнее время к привычным методам добавились новые, оригинальные — есть из чего выбирать.

Наступает время посадки картофеля

Традиционные способы посадки картофеля

Привычных методов три: гладкая посадка, гребневая и в траншеи. Причем, это как раз тот случай, когда произвольный выбор дает не лучшие результаты, потому что каждый из вариантов предназначен для вполне конкретных условий и в других просто может не оправдать себя. Общими остаются лишь основные требования: располагать посадки в направлении с юга на север, чтобы растения освещались равномерно и получали достаточное количество света; соблюдать расстояния. Кроме того, не забываем про внесение удобрений (я обычно использую золу и компост); полезно добавить в лунки или траншеи луковую шелуху, которая защищает посадки от колорадского жука.

Рекомендованные расстояния между клубнями при посадке

Между рядами клубней:

для ранних сортов — 60 см для поздних сортов — 70 см.

Между клубнями в ряду:

для ранних сортов — 25-30 см для поздних сортов — 30-35 см.

Здесь стоит иметь в виду, что расстояния указаны для клубней стандартной посадочной величины — примерно с куриное яйцо; я часто сажаю мелкими клубнями — для них, естественно, расстояние в ряду пропорционально сокращается; расстояние между рядами от величины посадочных клубней не зависит.

Расстояние между растениями важно соблюдать

Оптимальной считается глубина посадки:

на легких почвах — 10-12 см на тяжелых и на суглинках — 8-10 см на глинистых почвах — 4-5 см.

Опять-таки, мелкие клубни следует сажать не так глубоко, как крупные (но в любом случае, отклонение от рекомендованных параметров более чем на 3 см не рекомендуется). В этом видео доктор биологических наук, заведующий отделом генетических ресурсов картофеля ВИР им. Вавилова Киру Степан Дмитриевич рассказывает о том, как определить верные сроки посадки и как правильно посадить картофель.

Гребневая посадка

Это способ, при котором на участке, предназначенном для посадки картофеля, делают гребни высотой примерно 15 см с расстоянием между ними около 70 см, а затем уже в них сажают клубни. Целесообразной эта технология будет там, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, почва страдает от переувлажнения. Полезным окажется метод и на тяжелых грунтах, которые быстро уплотняются, препятствуя воздухообмену. На практике же гребни порой используют и просто потому, что есть трактор:)

Иногда гребни делают по привычке или потому, что есть трактор

Например, в деревне, где у меня была дача, все пахали участки под картошку трактором. А поскольку у тракториста были и необходимые приспособления для окучивания, сажали в гребни — чтобы свести к минимуму ручной труд. Я от этой затеи отказалась, хоть у нас и суглинки: в засушливые годы из таких гребней влага уходит очень быстро, и требуется обильный полив. А там, где я сейчас живу, и вовсе песчаная почва — здесь даже грядки приходится делать с бортиками, потому что земля осыпается. Да и влага в таком грунте не задерживается, поэтому для нас больше подходит другой метод.

Посадка картофеля в траншеи

Это, собственно, гребни наоборот: на песчаных почвах, плохо удерживающих влагу, а также в условиях засушливого климата мы не приподнимаем клубни над уровнем земли, а наоборот — заглубляем, закладывая в траншеи, проложенные с учетом всех рекомендуемых расстояний.

На песчаной почве лучше сажать в траншеи

Естественно, если использовать этот метод на участках с повышенной влажностью или очень плотной почвой, есть риск, что наш картофель просто задохнется или сгниет в сырой почве.

Гладкая посадка

Если вам достался участок на южном склоне, где почва быстро прогревается, а грунт достаточно рыхлый и в меру влагоемкий, можно сажать методом «под лопату». Это удобнее всего делать вдвоем. Намечаются рядки будущих посадок, затем один из участников процесса, продвигаясь по намеченной линии, делает небольшие лунки (кто-то просто приподнимает пласт земли, чтобы заложить под него клубень, кто-то предпочитает именно лунки — тогда почвой из следующей «точки посадки» засыпается предыдущая). Второй идет следом и раскладывает клубни.

Можно сажать картофель и просто на ровном участке

Такой метод мы в свое время использовали, сажая картофель в первый год по только что распаханной целине. Трактор оставил после себя огромные пласты земли — изобразить там какие бы то ни было гребни или траншеи не удалось бы в любом случае. Кое-как разбивали мотыгой крупные комья и под лопату закладывали клубни — прямо как есть, как получается. Уже к осени участок преобразился — благодаря рыхлению, окучиванию заметно меньше стало сорняков, да и крупных комьев почти не осталось. Метод себя оправдал, я его использовала и в дальнейшем.

Необычные способы посадки картофеля

Думаю, что всех вариантов я не перечислю в любом случае — изобретательность наших дачников не знает границ. Как правило, новый метод изобретается для решения какой-либо конкретной проблемы (задачи). Например, достался заросший травой участок, а сил на то, чтобы поднимать целину, нет. Или места маловато, а картошку вырастить хочется. Потом, если затея себя оправдала, можно ее и развить. Скажу сразу: сама я сажаю картошку обычно традиционными способами и ни одну из новинок на практике не проверяла, поэтому буду очень признательна тем нашим огородникам, кто готов поделиться своими впечатлениями от использования того или иного метода. Кое-что друзья применяли — об этом чуть подробнее расскажу, поскольку их мнению доверяю.

Посадка картофеля под солому

Этот способ в последнее время становится все популярнее. В принципе, тому есть разумные причины: усилий при таком методе выращивания картофеля тратится меньше, чем при использовании традиционных подходов. Есть и свои недостатки, разумеется — но здесь надо понимать то же, что и при выборе одного из привычных способов: в разных условиях один и тот же вариант может дать разные результаты. Если кратко, суть метода сводится к тому, что картофель вместо почвы закрывают толстым слоем соломы, добавляя ее по мере роста побегов. По отзывам, картофель получается крупный, чистый, убирать его очень удобно. Скептики отмечают, что солома воду держит хуже, чем земля, а значит, в засуху поливать придется чаще и обильнее, а еще — в соломе могут поселиться мыши. Но думаю, тут дискуссии неразумны — надо попробовать, чтобы убедиться, подходит этот метод вам или нет. Посадку под солому хорошо использовать на целине: копать в этом случае ничего не придется, зато ни один сорняк через солому не пробьется, и в следующем году вы получите участок, уже вполне пригодный к дальнейшей обработке. Применяют этот метод и на тяжелых почвах — во-первых, опять-таки, избавляет от перекопки под посадку, а во-вторых, если после уборки урожая заделать остатки соломы в почву, можно ощутимо улучшить ее структуру, разрыхлить. Как вариант, картофель можно раскладывать не на ровную поверхность, а в небольшие лунки, что помогает сберечь влагу. Еще вариант — вместо соломы использовать скошенную траву (единственное препятствие: к моменту посадки картофеля у нас, например, еще нет травы в достаточном количестве). Ниже вы увидите небольшой видеосюжет об одном из вариантов применения такого метода посадки картофеля:

Еще одна вариация на тему (ее испытали мои соседи по даче и остались довольны результатом): травой куст картофеля засыпается сверху (ботва не собирается в кучку, как при обычном окучивании, а раскладывается по грядке). Понятно, что для этого потребуется больше места, но и урожай, по отзывам, радует. Хлопот особо никаких: подрос картофель — засыпаешь его вновь скошенной травой и выполотыми сорняками так, чтобы только макушки побегов торчали. А потом копаешь урожай — вернее, из травы выбираешь))

Посадка картофеля под черную пленку

Вариант — под нетканый материал (тоже черный). Метод безумно прост: пленка (материал) расстилается на выбранном участке (предварительно перекопанном и сдобренном перегноем или удобрениями), края его надежно фиксируются, чтобы ветром не сдуло, и по разметке делаются крестообразные надрезы (можно в шахматном порядке, а можно и рядками). Затем остается только выбрать грунт под каждым разрезом, образуя лунку (глубина зависит от структуры почвы) и заложить клубни, присыпая вынутой почвой. На этом все — ни прополки, ни окучивания технология не предусматривает. Метод применяют чаще для посадки раннего картофеля — он позволяет получать урожай быстрее. Говорят, и количество клубней увеличивается, и качество. Но подходит метод не для всех регионов: в жарком климате земля под пленкой перегреется, и наш посадочный материал просто «испечется».

Посадка картофеля в короба

Здесь потребуется достаточно трудоемкая подготовка, зато потом уход сводится к минимуму. Сооружаются короба-контейнеры (по принципу теплых грядок) из подручного материала. Размеры: высота — до 30 см, ширина — 100-120 см, длина — по желанию и возможности. Проходы между грядами — 50-80 см шириной. Короба, как и теплые грядки, заполняются органикой, а потом в них высаживаются клубни в шахматном порядке (в два ряда, через 30 см). Говорят, картофель при таком способе выращивания дает урожай в разы больше, чем при обычных методах, а уход (окучивание, прополка) не требуется. Грядки можно использовать не один год, если добавлять органику по мере того, как грунт оседает, и после уборки урожая засевать короб сидератами. А в следующем видеосюжете показано, как такие короба и весь процесс выращивания картошки (до результата) может выглядеть на практике:

Картофель в бочках, мешках, ведрах…

Суть метода в том, что некая емкость устанавливается в хорошо освещенном месте и наполняется плодородным грунтом, в который и высаживается картофель. Метод имеет варианты. Иногда предлагают проделывать отверстия в емкости по бокам и высаживать картофель в них. Иногда — разложить посадочные клубни на небольшой «подушке» из грунта, присыпать почвой, а потом добавлять землю по мере роста побегов (так, говорят, можно даже в несколько ярусов посадить картофель, если размеры емкости позволяют). Вот коротенький видеосюжет, в котором показано, как это может выглядеть, и что из этого может получиться:

Картофель в курганах

Здесь вместо привычных длинных рядков предполагается сооружение холмов, или курганов. Для этого на обработанной почве намечают окружности до 2 м диаметром. По окружности делают лунки на расстоянии 25-40 см друг от друга и раскладывают в них клубни. Посадочный материал присыпают почвой, а потом, по мере роста ботвы, окучивают картофель, формируя холм. В середине его непременно следует сделать лунку-«кратер» для полива. По отзывам, такой метод помогает с небольшой площади получить довольно высокий урожай. Для себя я пока не нашла ничего удобнее старых дедовских способов выращивания картофеля, но возможно, в этом году попробую посадить небольшую экспериментальную грядку под траву (за неимением соломы или сена).

Старый дедовский метод

Возможно, вам известны и другие способы посадки картофеля? Или вы на практике испытали один из новых методов? Расскажите в комментариях — каким способом вы сажаете картошку, планируете ли в этом сезоне какой-либо эксперимент?