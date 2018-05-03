Парадоксы легкой жизни: сколько денег можно сэкономить, если за все платить

Помните, как в детстве вы хотели поскорее повзрослеть? Чтобы можно было делать все то, что позволяют себе родители, а не отправляться спать в десять вечера, потому что другого выхода нет. Ох уж это наивное детство… Да сейчас и душу продать не жалко, лишь бы всегда ложиться задолго до полуночи и не думать о том, что завтра надо куда-то ехать, звонить, договариваться, выяснять и все успевать. Вот только на душу никто не претендует. Уже не получится выбросить эти глаголы из своей жизни.

Или получится? С нашей подачи известный блогер Сергей Анашкевич, всегда готовый к приключениям, решился на социально значимый эксперимент. На две недели он переложил все пригодные для этого дела на плечи интернет-сервисов, чтобы выяснить, возможно ли жить налегке.

Для ответа на самый простой вопрос доказательства уже собраны. Да, это экономит кучу времени. Но это, в общем-то, без всяких экспериментов ясно. Куда более спорный момент — а не слишком ли сильно от такого поведения похудеет банковский счет?

Машина по требованию

Сережа уже довольно давно переехал в Москву, но все никак не может определиться с постоянным местом жительства. За последние годы он сменил уже несколько съемных квартир. В четвертую въехал на прошлой неделе.

Переезд, как известно, дело муторное. Бизнес по упаковке вещей в чемоданы, сумки и пакеты пока никто вроде бы не основал, поэтому пришлось справляться своими силами. Но это только первый этап, причем не самый затруднительный. Нужно же еще все это добро переправить на новое место. А тут еще такая ситуация, что своей машины нет. Пока жил в Крыму — была, а в Москве она зачем? В пробках стоять? Тем более товарищ блогер постоянно в разъездах по заграницам.

Грузовых такси в столице навалом. И если бы наш проект назывался «Жизнь налегке и без гроша в кармане», то Сережа обязательно к одному из них обратился бы. Сайт одного очень раскрученного сервиса сообщил, что они готовы перевезти вещи из одной однушки в другую за 7 990 рублей. Но наш проект называется по-другому, поэтому блогер воспользовался услугами сервиса Rent A Ride.

Там можно взять машину напрокат или сдать в аренду хоть на день, хоть на неделю, хоть на месяц. Как Airbnb, только автомобильный. Сами выбираете марку и модель, а также место, откуда вам удобно забрать машину и куда вернуть. Выбор широчайший: от «шестерок» до Ferrari

Красного «итальянца» Сережа отложил в уме до будущих свиданий, а для переезда арендовал фургон Peugeot Boxer 2014 года выпуска за 2 500 рублей в сутки. В него со свистом поместился весь багаж, включая панно полтора на три метра — подарок на день рождения. Два часа — и переезд готов. И не пришлось никого из знакомых уговаривать подсобить.

Хочу менять машины как перчатки

Пикуль , который всегда с тобой

Как уже было сказано, Сережа большую часть жизни проводит в поездках. Профессия travel-блогера обязывает. В скором времени собирается в Монголию, а на днях бегло ознакомился с немецким городом Лейпциг. Там очень крутой музей Porsche, но сейчас не об этом.

Для того чтобы полюбоваться восхитительной коллекцией 911-х, потребовалось провести в воздухе шесть часов. В те моменты, когда обстоятельства требуют от тебя сидеть на кресле ровно, Сережа привык читать, пополняя свой словарный запас и запас оригинальных мыслей для предстоящих постов. В путешествии в Лейпциг его сопровождал Валентин Пикуль со своим последним, незавершенным романом «Псы господни».

Выполняя взятые на себя обязательства, экспериментатор положил в ручную кладь не бумажную книгу, а наушники, чтобы воспользоваться сервисом Storytel. Это крупнейшая в Рунете онлайн-библиотека аудиокниг. Оформив подписку, вы получаете безлимитный доступ к обширному, постоянно расширяющемуся ассортименту классической и современной литературы. Более 50 тысяч произведений (на русском и английском языках), озвученных лучшими чтецами, можно слушать онлайн через приложение или скачать на смартфон и наслаждаться ими, когда нет доступа в интернет.

Пикуль радовал своим необычным взглядом на историю в течение 6 часов 53 минут. Как раз шесть часов на самолет и еще час на дорогу до Домодедово. Кроме того, за время эксперимента Сережа прослушал изумительный сборник Довлатова «Компромисс» в исполнении Константина Хабенского и детектив «Снеговик», по которому недавно сняли фильм.

Если бы наш герой купил эти произведения в «Московском Доме книги», то заплатил бы 1 207 рублей. И еще неизвестно, когда бы с ними расправился, потому что бегать глазами по строчкам на ходу невозможно. А за подписку отдал 449 рублей. Хотя мог бы вообще не платить: сервис предоставляет бесплатный пробный период длиной в две недели.

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Пятнам бой!

Перед тем как переезжать, Сережа сделал здравое умозаключение: надо бы избавиться от всего лишнего. На ближайшую помойку отправились два здоровенных пакета, набитых всякими журналами, коробками из-под гаджетов, треснутыми тарелками и одним старым футбольным мячом. С особой тщательностью была произведена ревизия гардероба. В ходе этой ревизии блогер с удивлением обнаружил масштабное сальное пятно на шерстяном пальто.

Как оно там очутилось — не ясно. В любом случае находка безрадостная. Вывести такое пятно закоренелому холостяку не под силу. Щедрый на широкие жесты Сережа отправил бы пальто по маршруту футбольного мяча, если бы оно не было так дорого его сердцу. Так что решил обратиться в химчистку, причем такую, чтобы курьер сам забрал одежду и потом вернул в надлежащем виде.

Недолгое общение с гуглом преподнесло новое открытие, но уже приятное. Оказалось, что компания МГТС , известная всем как оператор связи, предлагает целый спектр услуг: химчистку одежды, уборку квартир, ремонт бытовой техники, сборку мебели и так далее. Курьер пришел за пальто в день заказа и в довесок получил охапку рубашек в количестве пяти штук.

Через три дня вернулся и принес идеально отглаженные рубашки и, главное, пальто, настолько вычищенное, будто с витрины магазина. На все про все с учетом глажки ушло три тысячи рублей. В каталоге Zara это пальто уже не фигурирует, но есть очень на него похожее. Стоит оно 13 999 рублей. Жить, конечно, надо с легкой душой, но принципы разумной экономии никто не отменял.

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