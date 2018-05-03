13 татуировок, скрывающих секреты их владельцев

Татуировки — не только способ заявить о себе и украсить тело. Некоторые используют тату, чтобы скрыть под ними шрамы, как физические, так и душевные. Несколько подписчиков сайта BuzzFeed поделились своими историями, которые вряд ли оставят вас равнодушными.

Источник: Buzzfeed

«В выпускном классе школы я упала во время выполнения гимнастических упражнений на трамплине и сильно сломала левую руку. После восьми месяцев хирургических операций… рука не только не работала и постоянно болела, но и выглядела как чужая. Операции по удалению мертвой мышечной ткани и рубцов изуродовали мне запястье, а шрамы на руке и кисти смотрелись некрасиво. Эта татуировка — первая у меня, и это был мой подарок себе на 18-летие в знак восстановления моего тела после непоправимых повреждений, чтобы превратить мои шрамы в нечто симпатичное. Я не хотела полностью закрывать шрамы от операций, потому что они были и есть часть меня, но я хотела преобразить их во что-то, чем я буду гордиться. Эта птица — восточная сиалия».

«В старших классах я проиграла спор и позволила прижечь себе руку металлическим концом зажигалки. Это оставило заметный шрам, поэтому я начала набивать половину рукава, чтобы замаскировать его».

«Я сделала эту татуировку, чтобы скрыть шрам, который мне поставил жестокий бойфренд. Он сломал мне руку, и мне вставили металлическую пластину. Я все равно возвращалась к нему много раз. Этот шрам напоминал мне о том, какой я была слабой, и я хотела, чтобы на его месте было что-то красивое. Мой двоюродный брат, с которым мы очень близко общались, пару месяцев назад покончил жизнь самоубийством, и я хотела оставить память о нем. Он называл меня единорогом».

«Вместо того чтобы прятать шрам, я решила показать его. В июле прошлого года я перенесла операцию по реконструкции позвоночника для исправления сколиоза, в ходе которой мне вживили два титановых стержня по обе стороны позвоночника и объединили две трети позвонков в одну большую кость. После всего этого у меня остался заметный шрам длиной два с половиной фута посередине спины. Рядом со шрамом я сделала татуировку со словом Strength («Сила»). Буква S повторяет первоначальную форму моего позвоночника с рентгеновского снимка до операции. Понадобилось много сил, чтобы восстановиться после такой сложной процедуры, и я хочу, чтобы у меня было постоянное напоминание об этом».

«22 августа 2013 года мне вырезали опухоль из правого яичника. Через три месяца я сделала эту татуировку, но не для того, чтобы закрыть свой шрам, а чтобы подчеркнуть его. К счастью, опухоль была доброкачественной. Сине-зеленая лента (символ рака яичников) служит напоминанием о том, насколько мне повезло. Мой опыт сделал меня сильнее и превратил в того человека, которым я являюсь сейчас».

«У меня была лимфома Ходжкина в 21 год, но диагноз поставили только на четвертой стадии с веером других осложнений, из-за которых меня на три недели положили в больницу. В общем, я победил рак, но у меня осталось много шрамов, и тот, что на руке, был наиболее заметен. Я снова начал рисовать примерно через неделю после излечения от рака, и это было первое, что я нарисовал. Примерно через два года я готовился набивать полный рукав и закрывать шрамы, которые появились за те несколько месяцев мучений, чем-то, что привело бы меня в чувство, и это был отличный вариант».

«Во-первых, надо сказать, что мой настоящий позвоночник никогда не был таким и не будет. Когда мне было 15 лет, у меня диагностировали тяжелый сколиоз — 65-градусное искривление позвоночника в форме буквы S. Это нельзя было исправить пластиной, и мне сказали, что нужна операция, чтобы я смогла дожить до совершеннолетия. Операция была невероятно тяжелой и подразумевала выпрямление позвоночника и вживление двух титановых штырей по бокам, которые крепились на 15 винтов, вкрученных прямо в позвонки. Эта татуировка — из медицинского учебника, и она покрывает 17 дюймов моей спины поверх шрама, который едва видно. Это символ моего выздоровления и силы. Мой позвоночник никогда не выглядел так и не будет. Это всего лишь позвоночник, который должен был быть у меня».

«Эта татуировка закрывает детский шрам от укуса собаки».

«Когда мне было 10 лет, я упала с мотоцикла и сломала бедро. Мне вставили внешний фиксатор, чтобы все соединить, пока оно срастается. Он оставил четыре шрама на ноге. У большинства людей они пропадают, но у меня все плохо заживало, и до сих пор шрамы выглядят свежими, поэтому я решила их украсить. Сами шрамы не сохранили свой цвет, но я довольна тем, как оно вышло. Это фотография шрамов на верхней части ноги возле бедра. Шрамы возле колена больше разбросаны, и вокруг каждого — такое же сердечко».

«Я сделал эту татуировку во время работы медиком, а также чтобы скрыть уродливые шрамы от ожогов зажигалкой».

«Мне сделали пересадку костного мозга в девять лет. С тех пор шрам почти рассосался, но он всегда меня беспокоил. Мой дедушка умер, когда мне было 14, и я сделал якорь в память о нем и чтобы напоминать себе оставаться приземленным».

«Это якорь в честь моего покойного дедушки, который служил спасателем на берегу. Он прикрывает большой уродливый шрам от травмы, которую я получил в 16 лет».

«Мне удалили костную опухоль из колена, когда мне было 10 лет. Эта ленточка как будто зашнуровывает меня».