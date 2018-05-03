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Дария Воскобоева: «Со Свами Даши мы двигаемся в одном потоке
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Дария Воскобоева: «Со Свами Даши мы двигаемся в одном потоке 

WDay.ru 54 минуты назад
Фото: WDay.ru
В новом сезоне «Дневника экстрасенса» на канале ТВ-3 главной героиней стала Дария Воскобоева, которую многие помнят по участию в «Битве экстрасенсов». Перед стартом проекта мы пообщались с Дарией.
Дария, первый вопрос касается ваших близких, которые невольно стали героями шоу. Как они к этому отнеслись?
Дария Воскобоева: Детям был интересен такой опыт, они включились в эту историю. Моему отцу тоже было интересно. А вот по поводу бывших мужей не могу ничего сказать, ибо редко с ними контактирую.
А насколько сложными эти съемки были для вас? И психологически, и физически?
Дария Воскобоева: Здесь нужно разделить расследование на съемках и личную жизнь. Момент расследования для меня не был сложен, поскольку я во время него не вижу ни камер, ни чего-то другого. Я в особом состоянии, комфортно себя в нем чувствую. А вот личную жизнь, как оказалось, снимать намного сложнее. Некоторые моменты с детьми, бывшими мужьями меня пару раз вывели из себя.
Дария показыает в проекте не только работу, но и личную жизнь
Долго ли вы раздумывали над участием в проекте?
Дария Воскобоева: Решилась сразу, как только сделала вывод, для чего мне это. Я достаточно закрытый человек, скупа на комментарии, на сближение. Но я духовно расту, когда помогаю людям. Мой опыт — это мой путь. Среди экстрасенсов много мошенников. Или тех, кто очень хочет обладать способностями и сам верит, что он экстрасенс. Люди приходят к ним и не получают необходимой помощи. В обычной жизни я могу помочь лишь небольшой кучке людей. А в проекте я показываю на большую аудиторию, как справляюсь в той или иной ситуации. Многие проблемы похожи.
Дария, собираетесь ли вы обучать детей своему мастерству, как когда-то ваш дедушка учил вас?
Дария Воскобоева: Меня никто не обучал, дед только активировал мои способности. И да, я тоже активирую способности моих детей. Это делается до семи лет. Потом появляется сознание, которое человека воспринимает, как программу. А до семи лет ребенок еще открыт. Активация — это открытие способностей. Любых. Ведь как мы делаем? Сначала учим ребенка ходить, играть, говорить. А потом командуем: «Сядь и молчи». И все закрывается. Он не может ничего сказать у доски, не хочет куда-то идти со всеми, ему неинтересно.
Сложнее всего было рассказывать об экс-супругах
В каких городах вы побывали с данным проектом?
Дария Воскобоева: В Ульяновске, Белозерске, Новороссийске… В Перми не была. Но вообще мне очень близко уральское направление. У меня бабушка из Кирово-Чепецка, в Екатеринбурге много знакомых. Могу сказать, что там люди очень сдержанны эмоционально, но если они открываются, то это прямо захлестывает.
Какое из расследований оказалось для вас самым интересным, а какое самым сложным? Над чем вы работали более скрупулезно?
Дария Воскобоева: Я не могу выделить, они все разные… Были моменты, которые меня очень задели. Например, семья хотела знать, как погибла мать. Осталось трое детей, муж, бабушка. Она тяжело умерла, и я поняла, что не могу рассказать это ее матери в деталях. А одна из подруг погибшей все расспрашивала, как именно это произошло. Или вот были интересные расследования в Новороссийске — по поводу букмекерских ставок. Это скрытая боль многих.
Раскрыть способности Воскобоевой помог ее дедушка
Дария, одним из ваших партнеров стал Свами Даши. Были ли другие кандидаты? Как вместе работалось?
Дария Воскобоева:
Со Свами Даши мы двигаемся, что называется, в одном потоке. Наши техники схожи. Просто он одними инструментами пользуется, я — другими. У нас с ним очень хорошие дружеские отношения. Мы на одной волне. Когда меня спросили, есть ли друзья-экстрасенсы, я назвала несколько имен. Мне ответили: «Свами Даши? Это же прекрасно!» Мы с ним поддерживаем друг друга. Ходим друг к другу на семинары, готовим совместный большой проект. Не могу пока сказать, когда мы его доделаем, поскольку все в самом начале. Но как только это во что-то оформится, то мы все обнародуем и начнем говорить об этом.
Как восстанавливались между съемками? Успевали ли заниматься чем-то еще?
Дария Воскобоева: Да, успевала. У меня очень богатая жизнь. Мы сразу договаривались с создателями проекта, что не должна страдать моя деятельность. Я пишу картины, создаю магические артефакты для дома, веду мастер-классы, семинары и тренинги. Это все — моя жизнь, я не могу ее куда-то выкинуть. А еще двое моих детей. Мне повезло, что помогает мой папа — их дедушка. Но дедушка — все-таки не бабушка. Прихожу домой, а дочка бегает чумазая, одетая в сто одежек. Я говорю: «Пап, что за чумазая обезьяна бегает по детской площадке? Мне же стыдно, получается, не могу за ребенком присмотреть, не могу его нормально одеть». А он: «Так она сказала, что ей так надо. А что?»
Свами Даши и Дария Воскобоева любят работать вместе
Кому в первую очередь будет интересен проект?
Дария Воскобоева: Тем, у кого есть время, чтобы посмотреть и обдумать. Там затронуты многие аспекты жизни. У людей после просмотра должно повернуться сознание, пойти в рост, должна подняться самооценка. Если после моей работы у человека нет вдохновения, значит, я плохой экстрасенс. Я не могу так.
Экстрасенс Дария Воскобоева развеяла миф о венце безбрачия
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