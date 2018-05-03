В Челябинске выберут лучшую футболку на тему городской среды

Члены интернет-сообщества «Челябинский урбанист» проводят конкурс дизайна футболки на тему городской среды, принять участие в котором может любой желающий. Об акции сообщил лидер движения Лев Владов.

Конкурс продлится до 23:00 4 мая. Свои работы необходимо высылать в паблик «Челябинский урбанист» «ВКонтакте». После этого организаторы выберут 10 лучших работ и запустят голосование в паблике. Авторы трех самых популярных принтов получат по 1 тысяче рублей.

«Размеры изображения не должны превышать 40 на 60 сантиметров. Цвет футболки может быть только черным или белым. Не нарушайте авторских прав ­— дизайн обязательно должен быть оригинальным, — объяснили правила участия в конкурсе его организаторы. ­— Будьте креативны и остроумны. Постарайтесь придумать такой принт, который вы сами носили бы с удовольствием».

По словам организаторов, цель конкурса — при помощи картинок на футболке обратить внимание жителей Челябинска и ответственных чиновников на проблемы городской среды, которые необходимо решать в первую очередь. В их числе — обилие всевозможных ограждений, чрезмерное количество дорожных знаков, засилие наружной рекламы, неправильная планировка различных объектов и прочее.