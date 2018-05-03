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Тане Терешиной посоветовали усыпить питомца
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Тане Терешиной посоветовали усыпить питомца 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица поделилась с поклонниками переживаниями о состоянии своей любимой собаки. Звездный питомец находится в солидном возрасте для миниатюрных пород — 16 лет. Тем не менее, Таня ведет борьбу за каждый день жизни преданного члена семьи. По словам девушки, песик по кличке Аларик очень слаб, обладает маленькой мышечной массой и плохо держится на лапках.
Терешина сообщила, что оставляла питомца в ветеринарной клинике на два дня. Собака провела пару дней в кислородной камере. Неизвестно, стал ли Аларик чувствовать себя лучше. Таня добавила, что организовала безопасное пространство для питомца в своем доме, выделив для этого специальный уголок. Раньше собака падала на плитке и даже умудрилась разбить голову.
Певица пояснила причину такой привязанности к Аларику. Питомец провел с ней много сложных лет, постоянно путешествовал вместе с Таней во время гастролей, летал на самолете, участвовал в фотосессиях. По словам звезды, она сохранила прежнюю любовь по отношению к постаревшему песику.
Одни поклонники пожелали собаке здоровья, другие порекомендовали Терешиной поступить более разумно: «Татьяна, отпустите его. Ведь он уже просто живёт в мучениях. Дальше лучше не будет, пусть у него и у вас останутся лучшие воспоминания…»
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